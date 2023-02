Avez-vous déjà consulté magnétiseur, médium, chamane, géobiologue… ?

Les performances de Nihil Bordures, membre du vivier des artistes de l’Espace des Arts, sont toujours percutantes. ‘Ciel de traine‘, présenté il y a deux ans dans la Rotonde de la Scène nationale Chalon-sur-Saône, mix live act de ce musicien-compositeur et images numériques 3D d’Hugo Arcier, n’avait pas laissé le spectateur indifférent. Hyper documenté, visuellement très esthétique, ’Ciel de traine’ , performance électro hypnotique, n’oubliant pas la poésie et l’espoir qui tentent de se frayer un chemin dans le chaos laissé par l’homme, nous avait estomaqué. Un instantané de notre monde pour prendre, plus encore, conscience de ce que nous en faisons.

On retrouve ici avec ‘Cartographies de l’invisible’ sa marque de fabrique : avec pas moins de 25h d’interviews enregistrées de ceux qui côtoient l’invisible et interrogés partout en France, en Bourgogne également, 5h sélectionnées ; puis réduire encore, aller à l’essence-même de ces cartographies de l’invisible. Un travail titanesque fait de frustration ! Il y a, en effet, ce qu’il faut garder mais aussi ce qu’il faut délaisser toujours à contre-cœur, pour ne disposer que d’une heure de voix, d’émotions, de sensations nouvelles ou appréhendées. Chacun fait sien ce qui est donné à voir et à entendre, à ressentir. Rien n’est forcé, l’auteur n’impose pas une direction car « les angles suggérés sont exclusivement artistiques ».

« J’ai toujours aimé enregistrer des voix »

Côté scène, les spectateurs, installés sur des transats formant des cercles, sont au coeur du dispositif sonore et lumineux ; la musique jouée en live par Nihil Bordures ancre dans le présent, un ici et maintenant qui se prolongera sûrement longtemps après cette expérience découlant d’un travail de récolement quasi-chirurgical, fragment d’une époque muée par un éveil de conscience post-covid. Cependant, certains de ces ‘pratiquants’ étaient déjà là bien avant. Nihil est parti à leur rencontre affirmant son goût pour les portraits sonores. Pour ‘Cartographies de l’invisible’, ce sont 20 témoignages qui ont été sélectionnés et s’il y a des approches qui ne sont pas évoquées, c’est volontairement. Ce qui est proposé est déjà très dense et l’auteur ne perd pas de vue qu’il veut s’adresser à un large public, voulant, plus que tout, échapper au format de la conférence ou ne se restreindre qu'aux 'initiés’.

Construite sous la forme d’un cut-up, cette création, production déléguée Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône et qui a reçu tout le soutien de son Directeur Nicolas Royer, a tout pour plaire : salle intimiste (pas plus de 70 spectateurs accueillis pour chaque séance) et aux côtés de Nihil Bordures, Frédéric Stoll pour l’installation lumineuse et la scénographie qui a fait un travail remarquable pour que « la lumière puisse prolonger le sens des mots». Chacun avec sa sensibilité et ses conditionnements pourra apprécier cette performance immersive en direct.

VEN 24 FÉV 2023 — 21h ESPACE DES ARTS | PETIT ESPACE

SAM 25 FÉV 2023 — 17h ESPACE DES ARTS | PETIT ESPACE

SAM 25 FÉV 2023 — 19h ESPACE DES ARTS | PETIT ESPACE

SBR - Photo Info Chalon : Frédéric Stoll et Nihil Bordures / Résidence EDA