L’ Orchestra of 194 Pontoon Bridge Regiment de l’Ukraine reçu avec les honneur à la mairie de Chalon. Découvrez le discours poignant du colonel Bogdan Zadorozhny

Une cérémonie pleine d’émotion !

L’ensemble musical urkrainien revenu assurer des prestations musicales dans le cadre de Carnaband et Carnaval 2023 a été reçu dimanche 26 février à 18 h en mairie au Salon d’Honneur par le Maire et le Comité des fêtes, à l'issue du premier défilé carnavalesque.

Ainsi, la quarantaine de musiciens, menée de main de maître par le Colonel Bogdan Zadorozhny, de l’orchestre militaire du 194ème Pontoon Bridge Regiment, accompagné de Viktoria Brehar (chanteuse soliste d’ Ukraine) et chanteuse attitrée de l’Orchestre du 194ème Pontoon Bridge Regiment a reçu les honneur de la ville de Chalon-sur-Saône.

Une cérémonie qui s’est déroulée en présence de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, Évelyne Lefebvre, 10e adjointe en charge des espaces verts et du développement durable, Jean-Michel Morandière, 11e adjoint en charge de la jeunesse et de la vie des quartiers, Véronique Avon, Conseillère Municipale, déléguée à l’animation commerciale, Bruno Rochette, Conseiller Municipal délégué aux relations avec les bénévoles associatifs et aux sports, Laurence Friez, Conseillère Municipale chargée de mission du lien social et de l’insertion dans les quartiers de l’Ouest chalonnais, Paul Thébault, Conseiller Municipale chargée de mission du suivi des délégations de service public et de la commission de sécurité, Sébastien Mercey, Président du Comité des Fêtes, des reines du carnaval Ambre Aulas, Lisa Meunier et Ambre Jouannet, du Colonel Bogdan Zadorozhny qui dirige l’orchestre militaire du 194ème Pontoon Bridge Regiment, du traducteur Sergeï, de la quarantaine de musiciens ukrainiens…

Extraits des discours prononcés :

Gilles Platret : « Mon Colonel ! Mesdames et messieurs ! Nous sommes très heureux de vous accueillir à l’issue de cette première journée de carnaval dans notre Hôtel de ville qui est notre mairie. Cela a été pour les chalonnais un véritable honneur que de pouvoir vous accueillir 1 an après votre première visite. Entre temps, beaucoup de choses se sont passées. Lorsque vous nous avez quittés, il y a un an, c’était, pour aller combattre et nous avons suivi, à distance, votre engagement pour la défense de votre pays l’Ukraine. Nous avons vu, à quel point, votre engagement patriotique, vous a fait réaliser de véritables prouesses pour la défense de votre pays. Nous savons aussi à quel point cet engagement a été coûteux puisque vous avez perdu 3 de vos soldats et vous déplorer également 3 blessés graves. Nous avons évidement une pensée pour eux à cette minute ! Nous savons aussi à quel point la musique a été importante pour votre moral et pour que vous puissiez garder la foi dans votre victoire. Nous vous avons vu sur facebook, dans les vidéos, jouer de la guitare et chanter par amour pour votre pays et nous savons à quel point nous qui avons connu si souvent la guerre en France, la musique est une aide précieuse quand il s’agit d’offrir sa vie pour son pays. C’est ce que je voulais vous dire en vous remerciant d’être venus. Cette ville de Chalon qui vous accueille aujourd’hui a dû elle aussi bien souvent dans son histoire combattre pour sa liberté. Elle a dû offrir la vie de plusieurs de ses filles et de ses fils pour garder la liberté française et nous le voyons d’ailleurs sur notre monument aux morts. Nous savons le prix de la liberté et nous admirons pour cela le combat que vous menez pour la liberté de l’Ukraine. Vous ne pouvez pas douter que la France est à vos côtés pour vous aidez à gagner cette guerre et vous devez savoir que vous aurez toujours ici à Chalon, des amis-des amis que vous reviendrez voir quand vous aurez obtenu la victoire. Vive l’Ukraine et Vive la France ! ».

Le Colonel Bogdan Zadorozhny : « Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs, merci pour votre accueil et pour tout ce que vous avez fait pour nous. A chaque fois que nous venons ici, nous sommes vraiment très bien accueilli et l’ambiance est toujours très chaleureuse (applaudissement des soldats ukrainiens). Pour nous, musiciens et combattants à la fois, cette guerre là est très très dure. Par exemple, nous avons que 15 minutes en extérieur pour répéter et ensuite nous devons tout de suite descendre dans les abris pour poursuivre notre répétition. Ensuite, nous devons reprendre les armes pour lutter et assurer la défense de notre pays. Néanmoins, nous avons répété toute l’année pour être au point et être avec vous cette année. C’était important pour nous de venir ici pour vous faire comprendre que l’on se bat pour notre liberté. C’est pour cela aussi que je vous donne rendez-vous l’année prochaine mais cette fois avec la liberté de l’Ukraine car nous allons vaincre la Russie. Vive la France et vive l’Ukraine ! ».

S’en suivait une remise de trois cartons de vin au colonel par Gilles Platret : « Tenez mon Colonel, je vous donne trois cartons de vins pour fêter la victoire et qui seront à ouvrir quand l’Ukraine aura gagné la guerre ! ».

La remise du drapeau de la ville de Chalon par Gilles Platret : « Tenez mon Colonel, voici également le drapeau de la ville de Chalon afin qu’il puisse flotter dans les airs en Ukraine et signe de notre amitié. Comme vous le voyez sur le drapeau, il y a une médaille et bien cette médaille a été offerte à la ville de Chalon par Napoléon parce que la ville avait résisté pour gagner sa liberté et à cette époque ceux qui voulait envahir la France, c’était les russes avec les autrichiens ! ».

Le Colonel quant à lui remettait le drapeau ukrainien et une pièce de collection au 1er Magistrat de la ville.

La réception se terminait par le pot de l’amitié.

Le photoreportage info-chalon

J.P.B