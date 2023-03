CDMJSEA 71 : Des récompenses et des trophées lors de l'assemblée générale

A l’issue d’une Assemblée Générale du Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse, Sports et Engagement Associatif ( CDMJSEA71), il est de tradition de récompenser des adhérents du Comité, mais aussi des sportifs ou associations sportives remarquables et remarqués au cours de la saison écoulée.





L’occasion de remettre des Médailles au titre de la Jeunesse, Sports et de l’Engagement Associatif comme ce fut le cas pour Serge Cognard qui s’est vu remettre la Médaille d’Argent des mains de Rémy Rebeyrotte, député de la 3e Circonscription en présence de Cathy Nicolao et Eric Marchand, adjoints au maire d’Autun, Gérard Tollard, président du CDMJSEA 71 et Rémy Strasberg, représentant le président de l’OMS d’Autun.

Récompenses également pour leur dévouement et leur présence au sein de la Fédération Française des Médaillés à Roger Remandet et Michel Dumerger, tous deux membres du Comite Directeur du CDMJSEA, avec une plaquette fédérale remise par le Président Gérard Tollard.

Tous les ans le CDMJSEA71 choisi un sportif méritant pour ses résultats et lui remet le Challenge René Bèche, un ancien Président du CD 71. Cette année le Trophée a été remis à Corentin Leroy, athlète de fond du Stade Athlétique d’Autun. Un athlète, et aussi tri-athlète, qui a fini tout récemment 3e des Championnats de France de cross-country et fut le vainqueur de la 45e Corrida de Chalon sur Saône en décembre et ce parmi ses nombreuses performances nationales et internationales.

Quand au Challenge Jean Tissot, autre ancien Président du CD 71, il concerne uniquement le rugby départemental et à ce titre il récompense l’équipe de rugby du département ayant un titre ou un classement de tête régional. Compte-tenu du classement actuel au niveau de la Division d’Honneur devenue R1, la Coupe sera remise prochainement au RC Montceau Bourgogne, actuel 1er de la Poule et largement qualifiable pour le Championnat de France Honneur.

JCR