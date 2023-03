Nouveau : Eric Bonnot, conseiller Propriétés-privées.com, vous accompagne dans tous vos projets immobiliers

À 59 ans et après 34 années de carrière dans la bureautique informatique où il a occupé le poste de directeur commercial, Éric Bonnot a souhaité une reconversion dans l’immobilier, attiré notamment par les enjeux environnementaux :

« La question environnementale et les préoccupations écologiques me tiennent à cœur. En plus de mon travail d’accompagnement dans la vente ou la recherche de biens, je souhaite guider mes clients vers une démarche écologique indispensable aujourd’hui : les orienter vers l’installation d’une prise pour véhicule électrique, par exemple, ou la mise en place de panneaux photovoltaïques ou encore de bacs de récupération d’eau de pluie » a t-il ainsi témoigné à Info-Chalon.com.

Fin connaisseur de la ville de Saint-Rémy, sa commune de naissance, et habitant de Saint-Marcel depuis 15 ans, où il occupe aujourd’hui le poste d’adjoint à l’environnement et au développement durable, c’est autour de ces deux secteurs qu’Eric va concentrer son travail dans l’immobilier.

Complètement indépendant, il a choisi d’être mandataire pour propriétés-privées.com, attiré par son fonctionnement et sa notoriété grâce notamment à son adhésion au réseau FNAIM.

Le moteur de l’agent immobilier dans cette nouvelle activité professionnelle est avant tout la richesse des relations humaines.

« C’est aussi un bon moyen de maintenir une activité complémentaire qui pourra perdurer après ma retraite d’ici quelques années » a t’il précisé, avant d’ajouter :

« Ce qui m’intéresse, c’est de pouvoir aider mes clients à trouver le bien le plus adapté à leur façon de vivre et leurs besoins ainsi que les guider dans leurs démarches administratives. Aussi, si j’accepte un bien à la vente, je m’engage à me consacrer à celle-ci à 100%. Vous l’aurez compris, je souhaite privilégier la qualité et le conseil à la quantité ».

Amandine Cerrone.