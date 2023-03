Une Présidente à la tête de l'antenne chalonnaise de l'Union Nationale des Propriétaires Immobiliers

Elle succède à Michel Grillet, qui demeure toujours dans le bureau de l'antenne chalonnaise de l'Union Nationale des Propriétaires Immobiliers. Stéphanie Ponchon aura à coeur de défendre la voix des propriétaires et copropriétaires alors que de nombreux dossiers frappent à leurs portes. Une association qui vise à défendre les intérêts des propriétaires bailleurs et propriétaires occupants insiste Stéphanie Ponchon, consciente que de nombreux propriétaires ne savent pas vers qui se tourner en cas de probème.

Avec une cotisation de 90 euros par an, l'UNPI ouvre droit à de nombreux avantages et conseils. "C'est surtout le recours des avis d'experts sous 72h maximum" assure Stéphanie Ponchon. L'association disposant d'un catalogue d'experts allant des avocats aux notaires en passant par les géomètres, huissiers et autres fiscalistes. L'Union Nationale des Propriétaires Immobiliers propose des renseignements en matières de locations d'habitations, de commerces, de bureaux, locations saisonnières, meublées ou pas. A l'heure des fameux bilans énergétiques pour les locations et des déclarations fiscales avant juin, les propriétaires de logements à louer sont confrontés à de nombreuses interrogations que l'UNPI se fera un plaisir de répondre.

Les bureaux de la Chambre Syndicale situés 11 rue du Temple sont ouverts le vendredi après-midi de 14h à 17H. unpi.71chalon@sfr.fr Tel - 03 85 48 01 61

Laurent Guillaumé