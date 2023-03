Ciné Concert Maya Deren / Mona Kazu

Le mardi 21 mars à 19h00 - 34 rue aux Fèvres à Chalon-sur-Saône

Les femmes sont à l’honneur dans ce ciné-concert, aussi bien derrière la caméra qu’à l’écran, et pour la musique. Ici, des créations de Maya Deren, films courts réalisés dans les années 40 autour de la chorégraphie des espaces et des vues, du surréalisme, servent d’inspiration à une musique expressionniste, libérée des structures trop évidentes afin de suivre la danse des caméras et des corps. D’emblée, on se laisse prendre par les images de la nature, les danses en salon et en extérieur, les intrigues entre les personnages. Des clés sont laissées par la réalisatrice pour une lecture plus profonde. Une vision poétique et hors du temps, une plongée sensorielle, physique et émotionnelle.



Qui est Maya Deren ? Personnalité majeure du cinéma expérimental américain des années 1940, Maya Deren réalise de nombreux courts métrages d’inspiration surréaliste et psychanalytique, influencés par Jean Cocteau. C’est une figure fondatrice de la vidéodanse, ou ce que cette danseuse, réalisatrice, poète et chercheuse américaine a nommé « filmdance ». Elle endosse également le rôle d’actrice et apparaît à l’écran des films proposés.

Mona Kazu est un duo d’artistes composé de Priscille Roy et Franck Lafay, musiciens touche-à-tout, aussi à l’aise dans l’indie-rock noisy que dans l’ambiant ou l’electronica. Ils mêlent régulièrement leur musique aux univers d’artistes de tout horizon, tels des performances arts plastiques et musique, lectures musicales, mise en musique d’installations de sculptures, de courts métrages. Pour le ciné-concert proposé, ils jouent des boucles (de voix, clavier, guitare...), des textures sonores, des samples divers pour créer un univers enveloppant les images d’une matière mouvante.

En partenariat avec le musée Niépce et le Conservatoire du Grand Chalon - Gratuit sur Réservation : 03 85 48 41 98 ou par mail servicedespublics.niepce@chalonsursaone.fr www.museeniepce.com

