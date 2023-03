Conservatoire du Grand Chalon : 'Quatuor pour la fin du Temps' à l' église du Sacré Coeur

DIMANCHE 19 MARS 2023 À 17H - ÉGLISE DU SACRÉ COEUR

"Du Temps", avec une majuscule, et non "des temps", même si Olivier Messiaen et ses trois codétenus musiciens composent et créent au stalag, le Quatuor pour la fin du temps. Ce quatuor se décline en huit mouvements dans une théologie musicale nourrie par L’Apocalypse de Saint-Jean, qui met en valeur, tour à tour, chacun des solistes, dans une écriture d’une intensité rayonnante.

Dans une note manuscrite, Étienne Pasquier, qui fut le violoncelliste lors de la création, exprime de façon particulièrement émouvante la puissance qu’exerça la musique sur lui-même : "Le camp de Görlitz… Baraque 27B, notre théâtre… Dehors, la nuit, la neige et la désolation… Ici, un miracle, le Quatuor pour la fin du Temps nous entraîne dans un paradis merveilleux, nous soustrait à ce monde effroyable."

On parle même de musique spirituelle – à commencer par Messiaen – pour qualifier un opus qui, par ailleurs, influencera ensuite de nombreux compositeurs.

Renseignements, tarifs et réservations : https://conservatoire.legrandchalon.fr/decouvrir/spectacles/quatuor-pour-la-fin-du-temps

