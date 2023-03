AVIS DE DECES - Monsieur Jean BERNARD

SASSENAY



Geneviève, son épouse ;

Bruno et Ysabel, Dominique et Karine, Denis et Christelle, Yvan et Bénédicte, Béatrice et Romaric, Sylvain et Cécile, Samuel, ses enfants ;

ses chers petits-enfants ;

son arrière-petit-fils ;

Evelyne, sa sœur ;

ses beaux-frères et

belles-sœurs ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jean BERNARD

survenu à l'âge de 76 ans.

Ses obsèques seront célébrées le vendredi 24 mars 2023 à 10 heures en l'église de

Sassenay.

Jean repose actuellement à la chambre funéraire de Crissey, où les visites seront possible de le mercredi de 10 heures à 11h30 et le jeudi de 15 heures à 16h30.

La famille remercie les

infirmières de Sassenay et le personnel hospitalier pour leur dévouement.