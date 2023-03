Liste des agents médaillés et retraités de la Ville et du Grand Chalon 2023

Retrouvez ici la liste des 157 récipiendaires (103 médaillés et 54 retraités de la cérémonie organisée en l'honneur des agents médaillés et retraités de la Ville de Chalon-sur-Saône et du Grand Chalon qui récompensait les promotions du 1er janvier 2022 au 17 juillet 2022, le mardi 14 mars 2023 à 16 heures, à la Salle Marcel Sembat.

Ville : 48 médaillés (15 médaillés Or, 13 médaillés Vermeil et 20 médaillés Argent)

Médaillés d'Or :

Bey Martine, direction de la Cohésion sociale et de la Vie scolaire, Service Vie des quartiers

Bouillot Jean-Marc, délégationn au Cadre de Vie, Service Électrique Urbain

Cavard Marie-Françoise, délégation à l'Action sociale, PAF Action Solidaire

Coupat Maurice, direction développement durable et mobilité, Service mobilité

Degrolard Jean-Christophe, direction des études et ingénierie, PAF Bourgogne-Liberté

Febvre Frédéric, délégation au cadre de vie, Service Manifestations Transports

Froux Xavier, Électrique UrbainEspaces Verts

Gibot Frédéric, secrétariat général, Service État Civil / Élections

Goy Cécile, direction de la Culture, Bibliothèque

Grillet Gilles, direction des Sports, Pôle Animation Vie Sportive

Lefeuvre Jean-Louis, délégation au Cadre de Vie, Service Électrique Urbain

Piano Nathalie, direction de la Cohésion sociale et de la Vie Scolaire, Service Vie des quartiers

Thibert Jean-Michel, délégation au cadre de vie, Service Propreté Urbaine

Toti Régis, direction des sports

Vandame Frédérique, direction de l'Action Territoriale





Médaillés de Vermeil :

Alexandre Annick, Cabinet du Maire

Alonso Corinne, direction de la Gestion des équipements, Service Entretien

Arellano Catherine, Cabinet du Maire

Caillot Michelle, délégation à l'Attractivité du Territoire

Chaussard Marie-Pierre, direction de la Cohésion sociale et de la Vie Scolaire, Service Vie des quartiers

Dorey Jean-Pierre, délégation au cadre de vie, Service Espaces Verts

Ducrot Hervé, délégation au cadre de vie, Service Voirie Exploitation

Geron Marie-Odile, direction de la Culture, Musées

Guillemaut Catherine, délégation au cadre de vie, Service Voirie Exploitation

Huard Valérie, direction des ressources humaines, Santé au Travail

Nottin Olivier, direction de la Culture, Bibliothèque

Picornot Christine, direction de la Cohésion sociale et de la Vie Scolaire, Pôle ATSEM/Gardien des écoles

Vuillot Gilles, direction de la Cohésion sociale et de la Vie Scolaire, Service Jeunesse

Médaillés d'Argent :

Barbarin-Nappi Juliette, direction de la Culture, Bibliothèque

Borey Anne-Céline, direction de la Culture, Musées

Caillot Régis, délégation au cadre de vie, Service Propreté Urbaine

Charpail Cécile, direction de la Cohésion Sociale et de la Vie scolaire, Pôle périscolaire / Extrascolaire

Collier Florence, direction de la Culture, Musées

Da Conceicao Ferreira Élodie, direction de la Cohésion Sociale et de la Vie scolaire, Pôle périscolaire / Extrascolaire

Deguin Edwige, direction de la Cohésion Sociale et de la Vie scolaire, Service Vie des quartiers

Desgeorges Anh, direction Sécurité municipale, Police municipale

Dettling Didier, direction de la Gestion des équipements, Pôle Gardiennage

Ducroux Marie-Josèphe, direction de la Culture, Bibliothèque

Dupont Michaël, direction des systèmes d'information, assistance des utilisateurs

Ferrand Gaëlle, direction de la Cohésion Sociale et de la Vie scolaire, Service Vie des quartiers

François Estelle, Secrétariat général, Archives

Jacques Patricia, direction de la Culture, RAP Chalon dans la Rue

Lafoy Philippe, direction des sports, Pôle Animation et Vie sportive

Lamy Éric, direction des ressources humaines, Service d'appui RH de proximité - Cellule Prévention des risques

Patrice Salvant Isabelle, délégation au cadre de vie, Service Espaces Verts

Sahtout Safira, Maison des Séniors, Prévention/Lien social

Siraud Éric, délégation au cadre de vie, Service Espaces Verts

Le Grand Chalon : 55 médaillés (9 médaillés Or, 11 médaillés Vermeil et 35 médaillés Argent)

Médaillés d'Or :

Ballocco Thierry, délégation au cadre de vie, Espaces Verts

Baracco Françoise, direction de la petite enfance, EMA Sainte-Marie

Fourcade Marie-Pierre, Cabinet président

Lauriot Catherine, direction des solidarités et de la santé, Service Insertion

Moulin Corinne, direction de l'eau et de l'assainissement, Service administratif, financier et relation usagers

Prost Michèle, direction de la Culture, Conservatoire

Signoret Nadine, direction de la Culture, Musées

Talmey Patrick, Pôle équipements sportifs et loisirs

Vilaire Patrick, Conservatoire

Médaillés de Vermeil :

Antoinet Christine, direction de la petite enfance

Clemence Antonia, direction des études et d'ingénierie

Geraldy Anne, direction de la petite enfance, EMA Les Petits Mousses

Gery Claudette, direction de la petite enfance, EMA Sainte-Marie

Guery Edih, direction de la petite enfance, EMA Les Violettes

Guiguet Stéphane, direction de la Culture, Conservatoire

Merlin Philippe, direction de la Culture, Conservatoire

Patenet David, direction Gestion des déchets et mobilités, Collectes et bâtiments

Suarez Adoracion, direction de la petite enfance, Crèche familiale

Taillefer Catherine, direction de la Cohésion sociale et de la vie scolaire, Service Vie des quartiers

Velard Valérie, direction de la Culture, Conservatoire

(Un peu de patience, liste à compléter)