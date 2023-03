Un Comité de Jumelage de Chalon très actif et avec des projets

Il y a toujours plaisir à partager, dans la mesure du possible, les instants d’une Assemblée générale statutaire comme celle qui s’est déroulée ce 14 mars 2023 à l’espace Jean Zay et qui concernait le Comité de Jumelage de Chalon sur Saône.

Il a appartenu à la Présidente Anne Passerat d’ouvrir la dite réunion en saluant les invités : Valérie Maurer, adjointe au maire; Pierre Carlot, Conseiller délégué; Robert Llorca, directeur du Conservatoire de Chalon.

Une activité 2022 bien chargée

Pas moins de huit points pour ce rapport d’activité :

L’échange entre les lycéens du Lycée Professionnel Jeannette Guyon et les lycéens italiens de Novara dans le cadre d’une formation professionnelles au titre du projet Erasmus.

Le Festival de musique rock de Solingen en mai 2022, un échange entre jeunes musiciens de Chalon et de Solingen.

Un Tournoi de football entre le FC Chalon et la ville jumelle italienne de Novara

Une participation représentative au Carnaval de Novara ayant eu lieu en juillet 2022

La participation au Forum des Associations en septembre 2022

La participation à la Foire de Chalon avec réception des villes jumelles

L’organisation de la venue d’une forte délégation de Novara pour le Carnaval de Chalon 2023

Sans oublier les activités de conversations anglaises et allemandes et le Scrabble anglais.

On le voit le Comité se donne les moyens pour faire vivre pleinement son rôle de de Jumelage inter-villes, cela tient sans doute à la dynamique de sa présidente et de toute son équipe.

Des projets pour 2023 - 2024

Les idées nouvelles ne semblent pas chômer au sein du Comité puisque pas moins de 11 points ont été avancé :

Dans le cadre d’Erasmus, un projet éducatif est prévu entre Solingen et le lycée professionnel de Chalon

Une étudiante de l’Ecole de Commerce est en relation avec les correspondants de Novara afin d’effectuer un stage professionnel de langue anglaise au sein d’une entreprise de fabrication de gorgonzola.

Un projet artistique entre l’Université d’art de St Helens (Angleterre) et l’école d’art Média Art de Chalon, une présentation sera effectué le 29 avril à St Helens.

Un tournoi de football est prévu entre Novara et le FC Chalon.

DU 11 au 13 aout aura lieu le Festival de musique de Solingen, un groupe musical de cinq personnes participera

Possibilité d’un Tournoi de golf entre les villes jumelles sans doute en fin de saison pour le club chalonnais, ce sous réserve d’une éventuelle subvention municipale et de trouver les fonds nécessaires.

Participation au Forum des associations le 2 septembre 2023

Pourparlers en cours pour organiser un nouveau voyage au Danemark à Naestved avec les adhérents à ceci s’ajoute une réflexion en cours pour une invitation du Danemark au Carnaval 2024 en tant qu’invité d’Honneur.

Les activités de conversations anglaises et allemandes continuant tout comme le Scrabble anglais.

On le voit le Comité de Jumelage ne reste pas inactif. Pour la présidente Anne Passerat, encore heureuse d’avoir pu accueillir une telle délégation italienne de Novara en costumes ressemblant au Carnaval de Venise lors du récent Carnaval de Chalon, son message est clair : « Notre Comité de Jumelage se porte bien. Une telle assemblée générale est un moment convivial, chaleureux et européen qui permet de se tenir au courant des activités réalisées et à venir. »

JC Reynaud