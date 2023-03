Info-chalon.com.... déjà la 14e bougie en ce 23 mars

Et une de plus au compteur.. et on reste fidèle à ce qui nous motive depuis bientôt 15 ans.

En ce 23 mars, la journée prend une saveur toute particulière à plus d'un titre. Celui qu'on retiendra ici reste bien évidemment, la date anniversaire d'Info-chalon.com. 14 ans qu'on ne compte plus nos soirées, nos week-ends à promouvoir les acteurs du territoire, celles et ceux qui font toute notre richesse. Votre média gratuit d'accès est un petit OVNI sur la planète média et fait la démonstration année après année de sa capacité à venir chambouler bien des certitudes.

Un média qui repose avant tout sur votre capacité, vous lecteurs, à nous solliciter, nous accueillir, même aussi et surtout sur nos annonceurs toujours plus nombreux et toujours plus fidèles.

Info-chalon.com, c'est aussi, au quotidien, une équipe sur le terrain, une équipe qui ne compte pas ses heures pour promouvoir Chalon et le Grand Chalon. L'occasion en cette date anniversaire de remercier très chaleureusement celles et ceux que vous croisez régulièrement au détour des événements, Jean-Philippe, Karim, Sonia, Gaby, Jean-Claude, Christian, Amandine, Guillaume, Maria-Corinne, Michel, Florence, Catherine, Serge...

Depuis quelques années, info-chalon.com a fait le choix de s'inscrire dans la publication de ces taux de lecture par l'entremise de l'ACPM-OJD, seul organisme habilité à certifier les taux de lecture. Un choix qui nous permet de nous situer et de voir que finalement le Petit Poucet s'est taillé une place à part au sein des médias Français, s'inscrivant régulièrement dans les 130 premiers français. Et ça disons le tout de suite... c'est une satisfaction qui n'a pas de prix ... surtout quand on sait d'où on vient et ce que l'on doit affronter au quotidien pour maintenir la barre. D'ici la prochaine bougie, d'autres surprises surgiront dont notamment un développement clair et assuré du petit-frère, info-beaune.com né il y a quelques mois, et qui va prendre son envol avec l'arrivée de jolie renforts. Allez on se dit à très vite pour souffler les bougies.. (et j'aime bien le chocolat !).

Laurent Guillaumé