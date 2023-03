Pluie de médailles au Marathon des Vins

Si ce week-end hautement sportif et festif est déjà terminé, Info-Chalon vous permet de prolonger cette ambiance au cours de la semaine. Retrouvez chaque jour les meilleurs clichés du Marathon dans les vignes de Givry et au village d'arrivée.

Ce samedi a, comme les jours précédents, débuté sous une pluie qui n'a pas empêché les plus de 4100 coureurs de se lancer à l'assaut des côteaux, que ce soit pour du 8, 12, 21 ou 42 km, pour un Mara3 ou encore avec les « joëlettes ». Il faut dire que la visite surprise de Lara Lebretton, Miss Bourgogne 2022, aura apporté un rayon de soleil symbolique.

Plus tard dans la matinée, le beau temps s'est effectivement imposé de manière durable (hors gros crachin vers 15h) et les premières arrivées se sont faites dans un parc Oppenheim bondé de monde et animé par les Maîtres de Cérémonie Didier et Isabelle Pommey, qui ont pris le pouls de la course au pied de l'arche d'arrivée et sur le podium.

Les résultats par catégorie sont les suivants :

Au marathon complet, on retrouve chez les hommes Guillaume Berthier (2h45), Guillaume Meunier (2h53) et Pierre Berton (2h57), et chez les femmes Aline Tavernier (3h12), talonnée de peu par Anne-Lise Godfroy (3h14), et Virginie Roy (3h34).

Le Mara3, qui renforce la cohésion entre les partenaires, a vu l'arrivée en des durées similaires, des équipes masculines Chambé Team Trail, Michel's Club et Eden Bar, des Broubrou (3h40) en mixte et, au féminin, de Pouilly Fumé 2012, de GaMaTIMaCan et des P'tites Poules (3h57 à 4h19).

Au semi-marathon, félicitations à Dylan Magnien (1h17) et Quentin Duplessy (1h19), lequel est passé sous l'arche finale quelques secondes avant Florian Durque, ainsi qu'à Chloé Meunier, Nathalie Bourgoing et Élodie Vuillet, qui sont arrivées dans un mouchoir de poche (1h40 et 41).

Quant à Élodie Valla, Émilie Colin et Stella Benchebra, ne leur a suffi que d'à peine une heure pour effectuer la version 12 km, seulement dix minutes de plus que leurs homologues masculins Boris Loyan, Mathieu Godard et Luc Brigatti. Encore plus court, le 8 km hommes était mené par Mathieu Poirel, Charly Durand et Rémi Saillard (28 à 29 minutes), et côté féminin par Aurélie Biondi, Anne Satin et Hanane Merabet, chacune en 36'39'', 37'29'' et 41'22''.

Tous ces champions et championnes ont reçu médailles et cadeaux de la part du président Jean-Louis Gogue, des élus de la municipalité (Sébastien Ragot, Aurélie Zimmermann, Pascale Pierre, Baptiste Nugues, Magali Barraut) et du président du Grand Chalon Sébastien Martin. À l'opposé du village marathonien, certains athlètes, selon leur catégorie, ont également reçu de la conseillère Sandrine Leydier une bouteille de Montagny et un pot de moutarde.

Pour les résultats complets, n'hésitez pas à vous rendre sur https://yakachrono.com/results/2023/MVC2/">Yaka-Chrono</a> .

Quand les nerfs et le corps sont mis à rude épreuve

Les arrivées se sont ainsi égrenées jusqu'à plus de 16h, quelques-uns ayant abandonné exténués. Ceux qui auront été jusqu'au bout, parfois accompagnés sur les derniers mètres par leur bout de chou, auront pu profiter d'un bain de soleil et se restaurer à l'excellent buffet offert par le Centre de Formation de Mercurey ou à la buvette tenue par Nicole Tatreaux et son équipe.

Mais avant de se refaire une santé, certains se sont laissés submerger par l'émotion et on retiendra les larmes de « Fixxou », ému de retrouver sa compagne et ses enfants, ces couples qui ont échangé un baiser après avoir partagé l'effort, mais aussi cette poignée de main fair-play entre l'Eden Bar et Chambé Team Trail.

4100 coureurs donc, dont une bonne part légèrement déguisés ou dans la peau de leur personnage jusqu'au bout des ongles, et venant principalement des quatre coins de la France mais aussi d'aussi loin que l'Australie, comme cette équipe tchèque, le prêtre béninois Guillaume Kambounon (décidément, les Guillaume de la Côte ont la cote), ou encore une joyeuse bande de Belges qui savent garder la frite sans rentrer dans le moule du conformisme.

Ci-dessous, les meilleures photos de cette journée (les Petits Ceps et les déguisements viendront ces jours prochains). Comme les photos officielles semblent être en accès payant sur www.photorunning.com , n'oubliez pas qu'Info-Chalon est un journal en ligne gratuit qui vous permet de télécharger les photos, certes moins professionnelles, en les ouvrant en plein écran puis en faisant un clic droit.