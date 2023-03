Samedi 25 mars après-midi, l’Association des Combattants Volontaires de la Résistance (CVR), présidée par Sébastien Joly, inaugurait la 7e commune inscrite dans le programme mémoriel départemental en lien avec la ligne de démarcation.

La ligne de démarcation, pendant la guerre, était représentait par la Saône qui séparait les villages de Gergy (zone occupée) et Verjux (zone non occupée). Le pont Boucicaut était surveillé et contrôlé par les Allemands qui avaient installé une barrière et une guérite.

En présence de Thomas Brugger, directeur de l’ONACVG71, de Marie Mercier, Sénatrice, de Nathalie Damy, conseillère départementale, de Philippe Fournier, maire de Gergy, le poteau gravé et le pupitre explicatif ont été dévoilés sur la voie bleue en contrebas du pont par deux enfants Maxime et Capucine.

L’inauguration a été chargée d’émotions en présence de Raymonde Famy, 99 ans, qui pendant l’Occupation, a fait traverser deux de ses amis juifs d’enfance Jacques et Lilette. Au cours du passage par la Saône, Jacques se noie sous les yeux de sa sœur et de Raymonde.

La cérémonie s’est achevée par l’installation de colombes peintes par les enfants de CM1 et CM2 de l’école de Gergy.