La vente de chiots et de chatons en animalerie (enfin) interdite

Depuis le 1er janvier 2024, les animaleries françaises ont l’interdiction de vendre des chats et des chiens et leur vente en ligne sera mieux encadrée. Une mesure attendue de longue date.

Photo de Une : Cette Jack Russel a passé 9 ans de sa vie en cage dans une "usine à chiots"

L’Assemblée nationale avait voté en 2021 la loi contre la maltraitance animale. Parmi les mesures de ce texte figure l’interdiction de vente de chats et chiens en animaleries (les rongeurs et autres petits animaux sont encore autorisés à être vendus), ainsi que la mise en vitrine des animaux.

De même, leur vente en ligne sera mieux encadrée, via l’institution d’un label appliqué aux sites marchands, pour lutter contre le trafic d’espèces et contre les achats impulsifs.

Les raisons : éviter les abandons et la maltraitance

Les chiots et chatons sont souvent « sevrés trop tôt, évoluant dans un environnement peu adapté à leur épanouissement et à leur sociabilisation ». Ajoutons à cela l’achat impulsif qui est une roulette russe et finit parfois mal pour l’animal.

Il existe encore une raison, plus sombre, c’est le lieu d’approvisionnement de certaines animaleries « par des usines à chiots et chatons ». La provenance des animaux est en effet difficile à vérifier. Rappelons que le trafic d’animaux est le 3e commerce illégal au monde (après la drogue et les armes). Les usines à chiots d’Europe de l’Est sont tristement connues à cet égard.

Autant de raisons qui s’apparentent à une maltraitance et peuvent aboutir à l’abandon.

Si vous souhaitez adopter, les refuges (SPA) ont leurs portes grandes ouvertes. Quant aux éleveurs, visitez leurs installations et demandez à voir les reproducteurs avant de vous décider.

Nathalie DUNAND

