AVIS DE DECES - Monsieur Gérard PONSARD

GERGY - SAINT-MARCEL - LES CONTAMINES-MONTJOIE - OSLON



M. et Mme Alain PONSARD,

M. et Mme Joël PONSARD

M. et Mme Claude PONSARD, ses frères ;

Fabienne, Franck, Christophe, Blandine, Magali, Julie, Sébastien, Emmanuel (†),

ses neveux et nièces ;

familles PONSARD, PIEGAY,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Gérard PONSARD

survenu le 28 mars 2023, dans sa 83e année.

La cérémonie religieuse aura lieu le samedi 1er avril à 10h30 en l'église de Gergy.

Gérard repose à la maison funéraire de Crissey.

Gérard rejoint son épouse Josiane décédée en 1999, ses parents et sa sœur.

Une urne sera à votre

disposition pour la lutte

contre le cancer.