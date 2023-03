Le centre départemental de santé a encore fait causer !

Les critiques à peine voilées de l’opposition de gauche au sujet du centre départemental de santé, ont vu la majorité répondre plutôt sèchement. «Soyons positifs non d’une pipe», a lancé Dominique Lotte. «35.000 personnes ont retrouvé un médecin et on va continuer même si la charge financière augmente», a ajouté André Accary.