Le principe ? Sur un thème précis et différent chaque année, le CCAS propose au public une vente de boissons et différents mets apéritifs autour d’un moment de convivialité et de partage.

Cette action a pour but de récolter des fonds pour pouvoir aider les personnes de la commune en difficulté tout au long de l’année.





Après le thème des huitres, puis des spécialités espagnoles ou encore des mets bourguignons, ce fût autour de l’Alsace, cette année, de s’inviter au sein de la salle des fêtes de la commune essartoise !

Au menu : tartines de munster, Flammekueche, Bretzel etc … le tout agrémenté de vins d’Alsace et de bière.

Un gros succès encore pour cette animation du CCAS puisque ce sont plus de 100 personnes qui sont venues déguster les spécialités alsaciennes ce dimanche dans le petit village de Lessard-le-National.

Les organisateurs réfléchissent déjà au thème de le 5ème édition : rendez-vous donc en 2024 !

Amandine Cerrone.