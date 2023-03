Avec les chocolats Jeff de Bruges 1,2,3,… Croquez ! C'est bientôt pâques !!

Un lapin ou une poule, un canard ou un œuf, tout est permis quand on laisse libre-cours à la gourmandise.

Chez Jeff de Bruges, ils utilisent des noisettes des plus savoureuses, des amandes goûteuses à souhait, du caramel juste ce qu’il faut, du chocolat issu du cacao cultivé avec soin dans leur plantation en Equateur et surtout une belle dose de savoir-faire.

Quelle plus belle attention que de faire écrire un prénom ou un petit message sur un œuf en chocolat !

A chacun son œuf, lait, noir, blanc. Pour une recette croustillante et encore plus gourmande, des éclats d’amandes et de crêpe dentelle sont plongés dans le chocolat au lait ou le chocolat noir.

Caroline, Juline et Pascal auront à cœur de vous accueillir non-stop de 9h30 à 19h

Et aussi un service de Click and collect.

Jeff de Bruges 5 rue du châtelet 71100 Chalon S/ Saône

