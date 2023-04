Si vous vouliez danser, c’est à Chalon-sur-Saône qu’il fallait être samedi (1)

Programmée par l’Espace des Arts dans le cadre de son festival Les Utopiks, une super boom participative était proposée au jeune public samedi dans le petit bal monté ‘Le Petit Moulin’ rebaptisé pour l’occasion « Utobal’Piks » et installé sur le parvis de la Scène nationale Chalon-sur-Saône.

L’après-midi avait déjà été consacrée à bon nombre de spectacles, activités et ateliers. A 17h30, DJs Konit et P’tit Luc (RISK) ont assuré l’ambiance sur le dance floor et le moins que l’on puisse dire, c’est que les parents se sont autant amusés que les enfants ! Avant d’entrer en piste, le public a participé à un moment ludique pour découvrir les 5 grands styles de musique électronique : Break beat, trance, house, techno et bass music.

Par un système de vote fait de post-it, les participants ont pu composer leur boom idéale ; pour débuter, c’est le break beat qui a remporté le plus de voix. Ce moment festif a duré 1h15 et a été proposé en entrée libre.

SBR