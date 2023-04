AVIS DE DECES - Madame Simone MUGNIER née PERTET

GERGY - LESSARD-LE-NATIONAL



Daniel et Sylviane,

Gérard (†) et Christine,

ses enfants ;

Patricia, Dominique,

ses filles de coeur et leurs conjoints ; ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;

Jean-Paul, son ami ;

et toute la famille, ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Simone MUGNIER

née PERTET

survenu à l'âge de 97 ans.

Ses obsèques seront célébrées mardi 4 avril à 14h30, en l'église de Gergy.

Simone repose à la chambre funéraire de Ciel.

La famille remercie l'ensemble du personnel de l'Hôpital de Chagny pour sa gentillesse et son dévouement ainsi que toutes les personnes qui prennent part à sa peine.

Une pensée pour

Marcel

son époux,

décédé le 4 octobre 1979

Gérard

son fils,

décédé le 26 mars 2023.