2000 euros versés par Légendes Gourmandes à Toujours Femme

C'est dans le cadre d'une opération menée par Octobre Rose avec son réseau de vendeurs à domicile, que Légendes Gourmandes a réussi à collecter une jolie enveloppe. Un succès qui laisse entendre d'autres intiatives du jours a prévenu Pascal Diaz, qui a remis le montant collecté aux bénévoles de l'association. Une somme qui permettra de financer de nombreuses initiatives au profit des malades du cancer. L'association a profité de l'occasion pour rappeler que ses initiatives portaient bien sûrn, sur les cancers du sein mais pas seulement. Etre au quotidien aux côtés des malades et des familles, c'est le leitmotiv de l'association qui diversifie de plus en plus ses actions.

L.G