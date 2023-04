Le cycle escalade s’est terminé par une belle remise de prix ce mercredi soir à la salle Jarreau à Saint-Marcel

En effet, ce sont 500 élèves qui ont bénéficié de ce module escalade pendant 8 semaines : certains collégiens, certains élèves de CM2, les pratiquants de l’UNSS ainsi que les enfants inscrits à l’Ecole Municipale des Sports.

Pour clore ce beau projet, la municipalité accompagnée par l’association Grimpattitude 71 avait organisé une journée portes ouvertes destinée aux familles le samedi 8 avril dernier, le retour en images et le détail de cette journée ici.

À cette occasion, les visiteurs pouvaient, s’ils le souhaitaient, participer à un Contest* escalade et donc concourir dans leur catégorie d’âge pour remporter une entrée au sein de la salle d’escalade Edenwall à Mâcon.

Ce mercredi 19 avril à 18h, ce sont donc 15 lauréats qui étaient invités à venir récupérer leurs gains : 8 garçons et 7 filles représentant 10 catégories d’âge différentes.

Monsieur le Maire, Raymond Burdin, a tout d’abord félicité les lauréats et s’est dit ravi et fier de ce projet réussi de la commune.

Il a salué l’engagement « sans faille » de l’équipe sportive et a remercié les associations Ready to Grimpe et Grimpattitude 71 pour leur partenariat précieux.

Il a ensuite laissé la parole à son adjointe en charge des sports, Nathalie Couturier.

Cette dernière a indiqué être fière de ce beau projet qui a demandé beaucoup de temps, d’investissement et de travail mais dont le résultat s’est montré plus que satisfaisant, aussi bien sur le plan sportif que sur le plan humain.

En effet, ce cycle escalade a permis de diversifier les pratiques sportives proposées par la commune pour les plus jeunes bien sûr mais aussi pour les agents de la commune puisque des séances de sport agents ont été déployées au dojo.

Aussi, Nathalie Couturier a rappelé que pour la journée du 8 avril ce sont plus de 600 personnes qui ont pu partager cette pratique sportive entre amis ou en famille.

Elle a ensuite ajouté que l’escalade a pu être aussi proposée et adaptée à certaines personnes en situation de handicap.

Elle a, à son tour, remercié Philippe Perreau, responsable des sports au sein de la commune et Chloé Jimenez, éducatrice sportive qui a suivi une formation pour pouvoir encadrer ces 8 semaines de pratique.

L’adjointe a également remercié les associations partenaires pour leurs investissements humains ainsi que le Grand Chalon pour le prêt de matériel notamment pour la journée famille du 8 avril.

Cette dernière a enfin souhaité remercier les ateliers municipaux ainsi que les pompiers de Saint-Marcel qui ont engagé beaucoup de temps et d’énergie au montage et démontage des blocs d’escalade.

« Cette initiative s’inscrit parfaitement dans la mouvance actuelle de Terres de jeux 2024** puisque l’escalade est une discipline olympique, nous souhaitons renouveler ce type de projet, nous restons d’ailleurs tout à fait ouvert à vos propositions, envies … etc » a t-elle conclu.

Après avoir remis les bons d’entrée à l’Edenwall de Macon ainsi qu’un sac à dos à l’effigie de la commune aux récipiendaires, Monsieur le Maire et son adjointe ont invité l’assemblée à partager le verre de l’amitié.

Amandine Cerrone.

*contest : concours





**Terre de jeux 2024 : Terre de Jeux 2024 est un label destiné à tous les niveaux de collectivités territoriales et au mouvement sportif (fédérations, CROS-CDOS,CTOS) qui souhaitent, quels que soient leur taille et leurs moyens, s'engager dans l'aventure des Jeux.