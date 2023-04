Ce samedi 8 avril, on a grimpé au dojo de Saint-Marcel !

Ce samedi 8 avril à partir de 10h, ce sont plus de 600 personnes qui ont investi le dojo Nowak pour l’événement « Saint-Marcel à bloc » !

Le retour en images avec Info Chalon.

Un événement inédit dans la région !

Info Chalon vous en avait parlé ici, cela fait 7 semaines que le dojo de Saint-Marcel, devenu salle multisport depuis peu, s’était transformé en salle de grimpe pour accueillir plus de 600 élèves pour la pratique de l’escalade.



Pour la dernière journée de pratique, la municipalité a fait les choses en grand avec l’événement « Saint-Marcel à bloc » !

Une journée destinée aux familles avec au programme de l’inédit, du sport, du partage et de la convivialité !

En partenariat avec les associations « Ready to Grimpe » et « Grimpattitude 71 » qui s’étaient déplacées avec 14 bénévoles pour animer la journée, la ville de Saint-Marcel a donc souhaité offrir l’opportunité de découvrir la discipline de l’escalade aux familles de Saint-Marcel.

Au programme, des ateliers d’équilibre et un « contest » pour ceux qui le souhaitaient avec à gagner 2 places pour accéder au centre d’escalade « Edenwall » de Mâcon.

Jean-Francois Leherpeur, président de l’association « Grimpattitude 71 » a souhaité remercier la municipalité de Saint-Marcel pour son initiative de promouvoir ce sport, encore assez méconnu du grand public.

Emmanuelle Valési, secrétaire du comité territorial de la Fédération Française des Montagnes et de l’Escalade, était également présente : « Le but de la FFME c’est de promouvoir notre sport sur le territoire et d’aider les collectivités à développer des structures pour sa pratique, c’est donc tout naturellement que nous sommes venus soutenir le projet des san-marciaux aujourd’hui », a t-elle ainsi déclaré.



L’équipe municipale était présente tout au long de cette journée festive et sportive.

Nathalie Couturier, adjointe au maire en charge des sports a annoncé un bilan très positif de ce projet et de ces 7 semaines de pratique : « les enseignants nous ont dit être très agréablement surpris de l’adhésion des enfants à la discipline, notamment sur le public d’ados, parfois difficile à enthousiasmer ! ».

« Ce projet est réellement un coup de maître puisque certains jeunes ont même demandé leur licence UNSS uniquement pour pouvoir pratiquer l’escalade » a ajouté Jean-François Kicinski, adjoint au maire en charge de l’éducation.

Karine Plissonnier, première adjointe, a souhaité remercier tous les partenaires qui ont permis la réalisation de ce projet ainsi que l’équipe en charge des sports à la commune : Philippe Perreau, responsable du service éducation et sport et Chloé Jimenez, éducatrice sportive qui s’est d’ailleurs formée à la discipline afin d’encadrer les élèves à la pratique de l’escalade.

Dominique Melin, vice-présidente en charge des sports au Grand Chalon a quant à elle salué la belle initiative de la commune de Saint-Marcel : « une discipline en vogue qui permet de diversifier les pratiques ».



Un projet plus que réussi, donc, pour ce premier cycle escalade au sein de la commune de Saint-Marcel.

Amandine Cerrone.