L’urgence climatique et écologique au cœur d’une conférence organisée par la NUPES du Chalonnais

« Qui aurait pu prédire la crise climatique ?». Ces paroles du président Macron sont symptomatiques d’une déconnexion entre nos instances de pouvoir et une réalité scientifique, connue depuis des décennies, qui conditionne notre futur à toutes et tous.

C’est ce que Cyril Bousquet et Jean-Loup Lecoeur, militants et intervenants écologistes, vont démontrer, documents scientifiques officiels à l’appui lors de cette conférence que nous vous proposons et qui aborde ces questions en deux parties :

L’objectif de la première sera de vous informer sur les réalités climatiques et écologiques actuelles et futures. Au programme : vulgarisation des derniers rapports du GIEC, présentation de graphiques sur la disparition du vivant, anticipation des conséquences géopolitiques locales et mondiales.

Dans un second temps, nous aborderons la question des actions nécessaires pour lutter contre ces dérèglements avec notamment une analyse critique des actions étatiques et des modes d’actions individuels et militants.

Leur intervention sera suivie d’un temps d’échanges et prolongée par un apéro partagé.



Jeudi 4 mai 2023 — 19h00

Salle du Clos Bourguignon ,12 Av. Monnot, 71100 Chalon-sur-Saône

ENTREE GRATUITE