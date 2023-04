"Rendez-vous permis" arrive en Saône et Loire

Ce dispositif, dénommé « Rdv Permis », est fondé sur les principes de liberté et de responsabilisation du candidat et de son formateur. « RdvPermis » est un système de réservation nominative des places à destination des candidats, qui en font la demande par voie électronique, soit par le biais de leur auto-école, soit via leur propre compte sur le site de réservation.

En rendant le candidat désormais responsable de sa place d’examen, et donc décisionnaire des dates et lieux de passage, en collaboration avec son formateur, « RdvPermis » permet de moderniser l’accès à l’examen pratique du permis de conduire.

Le candidat peut :

• soit donner mandat à son école de conduite pour l’inscrire sur « RdvPermis » : il est alors informé en temps réel sur sa boîte mail de toutes les démarches effectuées en son nom ;

• soit créer lui-même un compte sur l’application de réservation puis choisir de poursuivre les démarches avec une école de conduite ou en candidat libre.

Le candidat, inscrit dans une école de conduite peut, en liaison avec son formateur :

• choisir son centre d’examen dans l’un des départements couverts par « RdvPermis » ;

• choisir une date et un créneau horaire parmi les disponibilités proposées.

Le candidat libre a pour obligation de déclarer en ligne le proche qui l’accompagnera le jour de l’examen, et dont le lien personnel ou de parenté devra être attesté auprès de

l’examinateur. Il doit fournir, comme prévu par la réglementation, un véhicule équipé de double commandes le jour de l’épreuve.

Afin de responsabiliser les candidats et de limiter l’absentéisme, toute place réservée et non utilisée entraîne un délai avant une nouvelle réservation, de 40 jours (hors cas de force majeure).

Enfin, afin d’inciter les candidats, après un premier échec, à se représenter avec un niveau de préparation suffisant, le délai de ré-inscription est conditionné au résultat obtenu : plus le niveau est faible lors de l’examen, plus le délai d’attente pour se représenter est long, jusqu’à 35 jours.

Pour les écoles de conduite :

• Un espace leur est dédié : www.pro.permisdeconduire.gouv.fr .

• Cet espace est un outil gratuit qui leur permet de visualiser en temps réel les places disponibles et les créneaux réservés ;

• Le système « Rdv Permis » applique, pour la gestion des places d’examen, des règles transparentes et loyales entre les écoles de conduite ;

• La plateforme permet de réserver des places nominatives en accord avec les candidats, et ainsi de planifier la formation selon la date choisie pour l’examen.

En Saône-et-Loire, les premiers examens réservés via « Rdv Permis » se dérouleront à compter du 2 mai 2023.