Chalon sur Saône propose pour la première fois un Salon du livre ancien

L'événement porté par l'association Chalon Centre Commerce en lien avec la ville de Chalon sur Saône est proposé le premier week-end du mois de mai. Le Salon du Livre Ancien, le premier du genre à Chalon sur Saône permettra à une dizaine de "bouquinistes" venus de Saône et Loire, Loire, Allier ou encore du Lot de proposer des livres anciens, "voire très anciens". La Société d'histoire et d'archéologie de Chalon a été invitée pour exposer et vendre ses ouvrages. La bibliothèque municipale présentera un exposé sur la conservation des livres et des documents.

Rendez-vous est donné les 6 et 7 mai de 10h à 18h - Entrée gratuite.

Photo @Ville de Chalon