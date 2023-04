L'ancien journaliste Chalonnais, Olivier Collet, est en dédicace ce samedi à Chagny avec "RER, Réseau Express Romantique"

De retour à Chalon pour une dédicace, tu passes de l'autre côté cette fois-ci, quel est ton sentiment ?

C'est toujours un plaisir de revenir ici. J'ai passé 4 belles années en tant que journaliste à Chalon, je suis repassé plusieurs fois depuis car j'y ai toujours des amis : la ville et la région me charment à chaque fois. Je m'y sens bien et ça me plait d'y repasser du temps, de retrouver certains restaurants, les bords de Saône, la Rue aux Fèvres... De voir ce qui a changé, aussi. J'essaie à chaque de repasser dans la rue où j'habitais près de la mairie. Mon seul regret c'est de ne pas avoir pu revenir à Chalon dans la Rue depuis longtemps : l'ambiance du festival me manque. Grâce à cet événement je me suis découvert un grand intérêt pour les disciplines d'art de rue. Je conserve également une certaine affection pour l'Elan, grâce à qui j'ai appris à aimer le basket. C'était amusant d'assister à un derby Tours-Chalon la saison dernière quand les deux équipes étaient en Pro B.

Comment t'es venue cette envie d'accoucher sur le papier ?

J'ai commencé à écrire très jeune. A 11 ans j'avais imaginé un petit roman qui doit encore traîner quelque part sur mon ordinateur, mais que je n'ai jamais osé rouvrir. Je me souviens juste qu'il s'appelait "Le Chêne", en revanche je n'ai aucun souvenir de l'histoire. Ensuite j'ai adoré les exercices de dissertation au collège et au lycée. Puis j'ai arrêté d'écrire avec mes études et le début de la vie professionnelle. La passion est revenue quand j'ai commencé à travailler pour la presse écrire dont Info Chalon. J'ai commencé à faire des chroniques, des poissons d'avril relevant plus de l'imagination et de l'exercice du romancier que du journalisme, très centré sur le réel. De là j'ai commencé à vouloir écrire un roman. J'ai fait plusieurs essais infructueux puis j'ai eu une idée en 2019, en croisant le regard d'une jeune femme mystérieuse dans un train de banlieue en région parisienne. 3 mois plus tard j'écrivais le 1er chapitre : j'ai eu la bonne idée d'en parler à une amie autrice qui m'a boosté pour que je ne stoppe pas le projet.

D'autres envies après ce coup d'essai ?

L'envie d'écrire elle reste là, oui. Parce que c'est libérateur d'écrire. Et un défi de trouver les bonnes formules, celles qui vont faire mouche, sortir de l'ordinaire. Avoir les retours des lectrices/lecteurs est également très enrichissant, parfois assez émouvant; Ça donne envie de le vivre encore, et encore. J'ai de l'imagination donc peut-être que j'aurai la chance un jour d'avoir une nouvelle fois la confiance d'une maison d'édition.

Quels sont selon toi les meilleurs atouts pour inviter les lecteurs à parcourir ton ouvrage ?



C'est un livre très rythmé, avec des personnages attachants auxquels on peut vite s'accrocher. Parce que tout le monde s'est déjà posé des questions sur le sentiment amoureux, sur la façon dont il ou elle a envie de vivre ses relations. J'ai voulu insuffler la réflexion avec humour, un humour potache et même gastronomique; C'est un livre qui fait voyager et qui donne faim !

https://editionslechantdesvoyelles.com/livre/rer-reseau-express-romantique/

"RER, Réseau Express Romantique"est à retrouver dans n'importe quelle librairie (Fnac y compris).

La dédicace se déroule ce samedi 29 avril de 14h30 à 17h à la librairie Rendez-vous avec la Nature / A Livre Ouvert (12bis Rue du Bourg).