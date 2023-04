Eden Park, une enseigne au grand cœur!

Une action en direction des personnes en situation de handicap en présence de L’Elan chalon

Jeudi 27 avril, à partir de 19 heures, le magasin à l’enseigne EDEN PARK situé 10 rue du Chatelet à Chalon-sur-Saône, organisait une soirée caritative en direction des personnes sportives en situation de handicap.

En lien avec l’Elan Chalon et participant au fond de dotation du club chalonnais, le magasin de vêtements pour homme s’engageait lors des trois jours (jeudi, vendredi et samedi) de reverser 15% de la totalité du chiffre d’affaire obtenu à l’équipe Basket fauteuil de l’Elan Chalon.

Sur place la Directrice de la communication et marketing de l’enseigne Eden Park venue de la région parisienne participait à cet événement (à gauche sur la photographie). Dans cette boutique très bien agencée, qui privilégie les matières confortables et tendance, tout en apportant une grande attention à la qualité et au détail, Lysianne Verelle et sa collaboratrice sauront vous conseiller sur le meilleur choix possible.

Vous aussi venez participer à cette action de solidarité jusqu’à samedi soir et découvrir ce très beau magasin à l’accueil très chaleureux !

Clin d’œil à deux commerçantes chalonnaises très sympathiques.

Pour cette soirée un cocktail dinatoire avait été préparé par la Cathé.

Le photoreportage infochaton.com

J.P.B