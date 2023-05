Un nouveau dispositif d'alerte pour les difficultés financières

Le surendettement est une spirale infernale de laquelle il est bien difficile de s'extraire. C'est pourquoi les pouvoirs publics luttent sur tous les fronts pour combattre ce mal à la racine. Encadrement plus strict des crédits à la consommation, campagnes de sensibilisation et multiplication des guichets d'information sont autant de mesures qui contribuent à diminuer le nombre de dossiers de surendettement enregistrés par la Banque de France depuis plusieurs années. Pour aller plus loin, les autorités expérimentent à présent un nouveau programme d'alerte baptisé « Aide-Budget ».



FLÉCHER LE CHEMIN

Ce dispositif vient en renfort des Points conseil budget, généralisés sur tout le territoire en 2019. Ces structures, tenues généralement par des associations ou les services d'action sociale des communes, ont vocation à être les guichets d'accueil de référence pour tout ce qui concerne les questions financières et en termes d'accès aux droits. Tout un chacun peut y recevoir des informations et un accompagnement personnalisé afin de faire face à une difficulté budgétaire passagère ou durable. Après avoir fait un point sur votre situation personnelle, le conseiller peut ensuite vous proposer des solutions adaptées et, si nécessaire, vous épauler dans les différentes démarches à accomplir pour sortir la tête de l'eau.



Mais si quelque 500 Points conseil budget ou PCB sont aujourd'hui labellisés en France, encore faut-il passer le seuil pour recevoir l'assistance appropriée. « Aide-Budget » intervient alors pour « mieux flécher le chemin » en mettant à contribution les fournisseurs d'énergie, les bailleurs sociaux et les banques, comme nous l'explique Mark Béguery, directeur de la direction des particuliers au sein de la Banque de France, partenaire du programme : « L'objectif est que lorsque ces acteurs identifient que l'un de leurs clients est en difficulté, ils puissent lui proposer des solutions d'accompagnement et, si la situation l'impose, l'orienter vers un PCB, afin que cette personne reçoive un soutien plus large sur le plan budgétaire. »



UN AN DE TEST

Ce dispositif de détection précoce des situations de fragilité financière a été lancé fin février par le ministère de l'Économie dans onze départements choisis en raison de leur maillage de Points conseil budget (60 sont mobilisés) et des besoins d'accompagnements locaux identifiés. Sont concernés : le Nord, l'Isère, Paris, la Seine-Saint-Denis, la Dordogne, l'Hérault, le Bas-Rhin, les Côtes-d'Armor, la Haute-Savoie, la Seine-Maritime et La Réunion. Un an d'expérimentation est pour l'heure prévu, avant qu'une évaluation du dispositif serve à déterminer les modalités d'une éventuelle généralisation.



Du côté des usagers, rien ne change. Que vous résidiez ou non dans ces territoires, vous ne devez pas hésiter à contacter un Point conseil budget à la moindre difficulté financière, mais aussi dans le cas d'un changement brutal de situation qui pourrait bouleverser vos ressources et dépenses, comme un licenciement, une séparation ou un décès. Vous pourrez y recevoir un accompagnement gratuit et personnalisé. La liste de ces guichets est accessible depuis le portail national Mesquestionsdargent.fr, ainsi que sur l'annuaire du portail Service-public.fr. Vous pouvez également contacter la Banque de France pour tout souci financier au numéro unique 34 14 (non surtaxé) ou sur Banque-france.fr (espace particuliers).



Julie Polizzi