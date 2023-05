Bientôt l'heure de planter vos concombres ! On vous dit tout

Le concombre (Cucumis sativus) est un légume très frileux qu'il faut absolument planter après les risques de gelées tardives. C'est une liane volubile, qui enroule ses vrilles autour de son support pour y grimper. Franchement vigoureux, il est préférable de lui fournir un support large plutôt qu'un tuteur simple et lisse dont il aura tendance à glisser et se décrocher. Sans tuteur, le concombre peut ramper sur le sol, mais il y a un risque que les fruits pourrissent au contact de la terre. Installez-le au soleil, en espaçant les plants d'au moins cinquante centimètres en tous sens. Le concombre est un gourmand qui requiert un sol riche, qu'il faudra régulièrement amender avec trois pelletées de compost tout au long de la saison. Enfin, c'est un soiffard, dont la saveur peut se teinter d'une amertume désagréable s'il vient à manquer d'eau.



LA PLANTATION



Creusez un large trou, quatre fois plus grand que la motte, et remplissez-le avec un mélange de terreau et de compost afin d'offrir au concombre un sol souple et nourrissant.

POUR UN BON DÉPART



Arrosez abondamment puis faites des apports d'eau réguliers afin de maintenir le sol humide. L'épandage d'un épais paillis organique (10 cm) vous permettra de limiter l'évaporation.

LE TUTEURAGE



Installez des supports multiples, de type grillage ou treillis, solidement fixés à des piquets bien ancrés dans le sol car le poids du feuillage et des fruits en pleine saison n'est pas particulièrement léger.

Benoit Charbonneau