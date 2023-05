Justice.fr, la nouvelle application du gouvernement qui facilite l'accès à la justice

Dans sa volonté de moderniser le service public et dans le cadre du grand plan Justice du ministre Éric Dupond-Moretti, le gouvernment lance une toute nouvelle application à destination des justiciables et de leurs proches. Présentation.

Le gouvernement français franchit une étape importante dans la modernisation et l'accessibilité du système judiciaire avec le lancement de l'application mobile Justice.fr. Annoncée en janvier par le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, cette application a pour ambition de faciliter le quotidien des justiciables et de faire valoir leurs droits. Disponible sur Android et iOS, elle propose une panoplie de fonctionnalités répondant à des besoins variés, des informations sur le fonctionnement de la justice aux conseils juridiques.



VOLONTÉ DE MODERNISATION

L'application, qui a demandé de longs mois de développement, a pour lourde tâche de transformer la manière dont les citoyens interagissent avec le système judiciaire. Cette initiative, portée donc par le ministre de la Justice, témoigne de la volonté du gouvernement de simplifier le quotidien des justiciables et de renforcer le lien entre les citoyens et la justice. Sa disponibilité sur les principales plateformes mobiles ancre la volonté de toucher le public le plus large possible. Cette application est conçue pour donner accès à des informations et des services essentiels en matière de justice directement depuis les smartphones des utilisateurs. En mobilisant les technologies numériques, le gouvernement français espère faciliter l'accès aux services judiciaires, permettant ainsi à chacun de mieux comprendre et naviguer dans le système judiciaire, tout en contribuant à créer un climat de confiance autour de cette institution clé de notre démocratie.



LA JUSTICE DANS LA POCHE

L'application Justice.fr offre une gamme étendue de fonctionnalités et d'outils conçus pour aider les justiciables. Parmi elles, la plateforme propose des informations sur le fonctionnement de la justice, y compris des simulateurs en matière de pension alimentaire et d'aide juridictionnelle, qui sont destinés à faciliter le quotidien des citoyens impliqués dans des procédures juridiques. De plus, grâce à la géolocalisation, les utilisateurs peuvent obtenir des informations essentielles sur leur tribunal, localiser le « Point Justice » le plus proche, ainsi que trouver un avocat ou un notaire. L'application s'accompagne également de près de 8 000 fiches thématiques abordant divers sujets relatifs au droit, tels que la famille, l'état civil ou les infractions routières.



Citant le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, dans un entretien au quotidien Ouest-France, l'objectif est de « faire entrer la justice dans le salon des Français avec la loi sur la confiance dans l'institution judiciaire.» Le ministre souhaite désormais que « les justiciables aient dans leur poche, sur leur téléphone portable, les outils et les ressources nécessaires pour dialoguer avec le monde judiciaire ». En proposant un accès facile et intuitif à ces services et informations, le gouvernement espère renforcer la confiance des citoyens dans le système judiciaire et encourager leur participation active dans les affaires de justice.



ÉVOLUTIONS FUTURES

L'application Justice.fr est conçue pour évoluer et s'enrichir au fil du temps, offrant ainsi de nouvelles fonctionnalités et services aux utilisateurs. Dès cet automne, elle intégrera la possibilité de demander un casier judiciaire, de saisir et de déposer une demande d'aide juridictionnelle (AJ), mais aussi de suivre l'avancement des demandes d'AJ. De plus, au début de l'année 2024, les justiciables pourront également faire une demande de constitution de partie civile en juridiction depuis l'application. Cette évolution constante vise à répondre aux besoins spécifiques des citoyens et à améliorer l'expérience utilisateur.



City Presse