Toc Toc Toc ! Qui est là ? Les Nuits Bressanes. Entrez je vous prie, c’est par là…

Patience et longueur de temps…Qu’elle doit être horriblement interminable la tristounette période de vaches maigres qui s’étale à perte de vue depuis le dimanche soir 10 juillet 2022, date à laquelle Michel Jonasz parachevait avec le panache dont il ne se démet jamais les Nuits Bressanes. Le vendredi 7 juillet prochain la perfide abstinence ne sera plus qu’une vilaine vue de l’esprit et un mauvais souvenir. Inspirez à pleins poumons…expirez, ça va le faire !

Que de têtes couronnées pour d’inviolables opportunités d’alliance sacrée !

Les accus désormais rechargés, plus rien ne s’oppose donc à ce que des hordes d’aficionados et des tribus de supporteurs prennent possession à Louhans du stade de Bram de manière participative à la belle étoile, lieu voué « en temps normal » aux actions des footballeurs locaux. Dans une ambiance bon enfant, réjouissante, synonyme de grande évasion, collant aux objectifs d’accueil et de proximité du craquant festival dont l’existence est devenue effective en 2012. On pourrait compléter le tableau par le soutien à des associations à visée humanitaire, au moyen d’un partenariat avec la SACEM. Grâce à une profession de foi récurrente donnant au fil des éditions une fructueuse hauteur de vue. Depuis, combien d’artistes majuscules n’ont-ils pas foulé la colossale scène ? Johnny, Julien Clerc, Michel Sardou, Patrick Bruel, Laurent Gerra, Francis Cabrel, Les Insus, Laurent Voulzy-Alain Souchon, et tutti quanti, venus déverser des tonnes de bienfaits sur leurs impénitents disciples. La représentation mentale a fait aux yeux de ces derniers un paradis terrestre à ciel ouvert.

Une programmation assurément pas piquée des hannetons

-vendredi 7 juillet :

C’est la jeune Stéphane qui ouvrira le bal. Après cette première partie, place à un coplateau composé de Zazie, puis de Florent Pagny, dont ce sera le grand retour.

-samedi 8 juillet :

Les Etoiles Noires assumeront la première partie, laquelle aura pour suite encore un coplateau, formé pour la circonstance par Claudio Capéo puis par Matt Pokora.

Et c’est pour qui les billets d’entrée ?

Billetterie sur www.lesnuitsbressanes.fr Sachez que les deux jours les portes laisseront passer les heureux possesseurs d’un ticket à partir de 18h.

On ne mourra ni de faim, ni de soif, la Bresse a pas mal de ressources, qu’on se le dise !

Le coin attenant dédié à la récupération aussi bien qu’à la salutaire prévention–repaire des épicuriens et des hédonistes de bon acabit- verra fleurir les stands où il sera très agréable de flâner…et de succomber à la tentation ! Citons pêle-mêle les volailles de Bresse avec leur statut de VIP, les corniottes, les glaces et sorbets bio de Sorbiop « Le Jardinier Glacier », le comté ainsi que les vins du Jura…Enfin, il y aura en plus des buvettes manœuvrées par des associations, en cas de petit…ou de gros creux. Une présentation qui a tout pour plaire, convenons-en. Restera la grande inconnue : la mansuétude des conditions climatiques, mais ça, c’est une autre paire de manches !

Crédit photo : DR Michel Poiriault

