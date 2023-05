Le Centre d'incendie et de secours de Chalon-sur-Saône fête ses 50 ans d'existence

À l'occasion de son 50ème anniversaire, les sapeurs-pompiers ouvraient au public les portes du Centre d'incendie et de secours de Chalon-sur-Saône ce dimanche 7 mai 2023. Un grand moment de fête, d'animations, d'initiation, de sensibilisation et un moyen de susciter des vocations chez les plus jeunes. Retour en images avec Info Chalon.

C'est le genre d'évènement rare qui attire les foules.

En effet, près de 6000 visiteurs, petits et grands, se sont pressés autour des différentes animations du Centre d'incendie et de secours de Chalon-sur-Saône ce dimanche 7 mai 2023, en dépit d'une météo maussade. La caserne de pompiers fête ses 50 ans et elle a sorti le grand jeu.

L'objectif de cette célébration est également de susciter des vocations chez les plus jeunes avec des stands et animations en tous genres. Entre les simulations de manœuvre incendie, de secours à personnes, la présentation de l'équipe spécialisée en secours en milieu périlleux (le GREP) ou des spécialistes en risque chimique et radiologique, pour ne citer que ces quelques exemples, il y en avait pour tous les goûts.

Et pour attirer les plus petits, rien de mieux que la grande échelle !

Le Service départemental d'incendie et de secours de Saône-et-Loire (SDIS 71), en quelques chiffres pour l'année 2022, c'est 156 553 appels reçus au 18 et 112, 38 871 interventions réalisées, soit 1 intervention toutes les 13 minutes, pour un budget de 58 millions d'euros, un effectif de 2863 sapeurs-pompiers et agents, soit 1685 sapeurs-pompiers volontaires dont 124 médecins, infirmiers et experts, 349 sapeurs-pompiers professionnels dont 5 professionnels de santé et 89 personnels administratifs et techniques.

Le SDIS 71, c'est aussi 532 jeunes sapeurs-pompiers sur 36 sections et 2268 vétérans.

Celui-ci est divisé en 3 structures départementales, à savoir un état major, un centre de formation et un centre de traitement de l'alerte/CODIS, et des unités territoriales opérationnelles, soit 9 compagnies, 60 centres d'incendie et de secours et centres d'interventions et 53 centres de 1ère intervention.

Le CIS de Chalon-sur-Saône possède 32 véhicules roulants et engins tractés ou porteurs (7 engins lourds, 18 véhicules de type VL ou fourgon, 7 remorsques ou cellules, 4 véhicules incendie et de sauvetage, 4 véhicules de secours à personnes, avec un effectif de 122 sapeurs-pompiers et agents, soit 68 sapeurs-pompiers professionnels, 52 sapeurs-pompiers volontaires, dont un médecin et 4 infirmiers, 22 jeunes sapeurs-pompiers et 56 vétérans.

Les sapeurs-pompiers de Chalon-sur-Saône ont fait 7133 interventions, contre 7340 l'année précédente.

(Plus de détails à venir sur Info Chalon)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati