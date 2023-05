Placée sous la présidence de Benoît Leduc, la réunion s’est déroulée à l’Espace Jean Zay, siège de l’association, en présence de Pierre Carlot, conseiller municipal, délégué aux relations avec les bénévoles associatifs, représentant Gilles Platret, maire de Chalon.



Comme chaque année depuis la fondation de l’association en 2010 à son initiative, l’assemblée générale a été l’occasion pour le président Leduc de faire une rétrospective complète de l’exercice écoulé. Revenant sur les temps forts, et tout particulièrement sur la journée du 28 mai, laquelle, grâce à des dizaines de partenaires et à quelque cent cinquante bénévoles, a encore été une nouvelle fois un immense succès avec 41 baptêmes de l’air, 55 baptêmes en side-cars, camions et voitures et 57 baptêmes en bateaux. Mais aussi sur le gala de l’équipe spéciale des Sapeurs-pompiers du Rhône et de la métropole de Lyon le 11 septembre au Colisée. Sans oublier une participation à la Journée départementale des Armées à Chaintré, près de Mâcon, le 2 juillet. Benoît Leduc n’a pas manqué non plus de remercier pour leur soutien le Conseil départemental de Saône-et-Loire, la Ville de Chalon, les communes de Champforgeuil et de Fragnes-La Loyère... et bien sûr toutes celles et tous ceux - ils se reconnaîtront - sans qui cette belle manifestation de solidarité et de générosité, en faveur d’enfants et d’adultes malades ou en situation de handicap, ne pourrait pas exister.

Rendez-vous le samedi 3 juin

L’incontournable président d’« Un Avion, Un Enfant, Un Rêve » en a aussi profité pour lever un voile sur la 21e édition - rappelons que celles de 2020 et de 2021 ont été annulées en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 -, qui aura lieu le 3 juin prochain sur le tarmac de l’aéroport de Champforgeuil et à la halte nautique de Fragnes-La Loyère. Une édition qui s’annonce encore, comme les vingt qui l’ont précédé, placée sous le signe de la réussite.

Invité à prendre la parole, Pierre Carlot ne pouvait que féliciter le président Leduc et sa dynamique équipe pour tout le travail réalisé au cours de l’année et mettre en avant la belle énergie qui anime l’ensemble des bénévoles.

Gabriel-Henri THEULOT

Photos fournies par l’association