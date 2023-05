"Piller n'est pas jouer" - Bibracte propose une sensibilisation unique en son genre

Intitulée "Piller n’est pas jouer ! L’Education Artistique et Culturelle au service de la lutte contre le pillage et le trafic illicite des biens culturels", elle aura lieu le 15 mai à Bibracte et le 16 mai au Musée du Pays châtillonnais – Trésor de Vix.



Si la figure du « chasseur de trésors » est encore valorisée dans la culture populaire, en particulier dans certain jeux vidéo et à travers la pratique du détectorisme, indument qualifiée de loisir, la prédation et le trafic illicite des biens culturels ont en réalité des conséquences gravissimes sur la protection du patrimoine, sur notre connaissance du passé et sur notre sécurité.

Au-delà des moyens législatifs, policiers, techniques... c’est l’ensemble des citoyens et, plus particulièrement, les nouvelles générations qu’il s’agit de mobiliser pour lutter contre ce fléau.



Organisée à Bibracte et au Musée du Pays châtillonnais – Trésor de Vix, en lien avec le retour récent d’une statue de Bacchus volée en 1973, cette formation a pour ambition d’identifier les moyens de sensibiliser le public scolaire à cet enjeu de société. Outre un apport théorique sur ce phénomène complexe ainsi que sur la façon dont ce sujet peut être abordé en lien avec les programmes scolaires et les principes de l’Education Artistique et Culturelle, les stagiaires pourront aussi bénéficier de partages d’expériences et découvrir divers supports pédagogiques. Ces présentations nourriront leur réflexion sur les contenus à privilégier ainsi que les outils et actions éducatives pertinents pour aborder ce sujet avec les élèves, réflexion qu’ils mettront en pratique lors de deux ateliers participatifs de création de ressources éducatives.

Par ailleurs, cette formation s’inscrit dans le projet européen PITCHER (projet ERASMUS+ 2021-2024) qui a pour objet de créer et diffuser des ressources éducatives pour lutter contre le trafic illicite des biens culturels.

Coordonnateur de ce projet, Bibracte a également noué des partenariats avec l’Happah (association Halte au Pillage du Patrimoine Archéologique et Historique) et la région académique de Bourgogne-Franche-Comté, qui interviendront lors de cette formation.

A propos

Bibracte EPCC anime le Pôle de Ressources pour l’Education Artistique et Culturelle (PREAC) «Patrimoine archéologique » en organisant des formations autour de thématiques en lien avec des enjeux patrimoniaux et en prise avec le parcours d’éducation artistique et culturelle des élèves : « Les Journées d’automne de Bibracte », formation nationale organisée chaque année dans un lieu d’accueil différent et une formation régionale au printemps.

Le projet PITCHER : https://www.pitcher-project.eu/?lang=fr



Contact

Agathe Le Riche - Maugis, chargée de médiation numérique et des partenariats éducatifs, Bibracte : a.leriche-maugis@bibracte.fr - 03 85 86 52 38