Le Tour de France de l’énergie des députés Maud Bregeon et Pierre Cazeneuve est passé par Chalon sur Saône

Maud Bregeon et Pierre Cazeneuve, tous deux députés de la majorité présidentielle, rapporteure pour la première du projet de loi d’accélération du nucléaire, un sujet qui ne lui est pas étranger en sa qualité d'ingénieure nucléaire, et rapporteur pour le second du projet de loi d’accélération des énergies renouvelables, ont lancé la semaine dernière un Tour de France de l’énergie. Sur le terrain, les députés souhaitent illustrer l’adoption par le Parlement des deux projets de loi d’accélération des énergies renouvelables et du nucléaire, et la vision portée par le Président de la République lors du discours de Belfort : faire de la France la première Nation à sortir des énergies fossiles, par la sobriété, le renouvelable et le nucléaire. Accompagnés à Chalon sur Saône par leur homologue, Louis Margueritte, député de la circonscription Chalon-Montceau, les parlementaires ont visité les locaux du CETIC puis ceux du site de Framatome à Saint-Marcel.

Auprès des acteurs de la filière nucléaire locale, les parlementaires ont rappelé les engagements du gouvernement pour accélérer la relance et la construction de nouveaux réacteurs, "sans compromis" sur la sûreté et au bénéfice de l'ensemble de la filière nucléaire française, troisième filière industrielle du pays avec plus de 220.000 emplois directs et non-délocalisables. Une deuxième étape de ce Tour de France qui en appelle d'autres afin de disposer d'une vue globale des différents acteurs, tout en se penchant activement sur la question de la formation et de la transmission des savoir-faire aux nouvelles générations.

Photos DR