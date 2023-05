Entreprise Brevet : deux collègues Émilie et Eva préparent déjà l’édition 2024 du 4L Trophy !

Alors que leurs collègues apprentis Arthur et Hugo sont revenus de l’édition 2023 du 4L Trophy il y a quelques semaines, Emilie Gonthey et Eva Tranchant sont déjà prêtes à partir pour l’édition 2024 !

« Après avoir vécu l’aventure à travers eux, des préparatifs en amont, à la course en elle-même, nous avons souhaité nous lancer à notre tour ! » ont-elles expliqué à Info Chalon.

Seulement voilà, à respectivement 30 et 35 ans, Émilie et Eva ont dépassé l’âge requis pour s’inscrire au 4L Trophy, raid normalement réservé aux jeunes de 18 à 28 ans.

« Mais, en me baladant un jour sur le site internet, je me suis rendue compte qu’il était possible de faire une demande de dérogation si nous étions « périmées » comme ils le disent sur le site. Ni une ni deux, on a envoyé notre demande ! » a raconté Émilie.

Et la réponse positive a ravi les deux collègues :

« Pour nous ce 4L Trophy c’est un défi personnel et aussi un dépassement de soi. C’est une expérience fun à vivre une fois dans sa vie ! ».

Le duo que finalement tout oppose, l’une (Eva) se caractérise comme un fort tempérament et l’autre (Émilie) se dit plutôt anxieuse au quotidien, voient plutôt leurs différences comme un atout en terme de complémentarité pour vivre une expérience comme celle-ci :

« On n’a pas l’intention de se laisser décourager par le moindre petit grain de sable ! » ont-elles lancé, déterminées.

Les jeunes femmes, qui se sont rencontrées il y a seulement un an mais pour qui le « courant » est de suite passé ont décidé d’appeler leur équipe « En 4L Colette » :

« On cherchait un nom d’équipage et on avait envie de donner un prénom à notre 4L qui sera finalement le 3ème membre de l’équipage. On avait une affection particulière pour les vieux prénoms et celui-ci nous est venu naturellement car avec nos 2 autres collègues de bureaux nous nous surnommons « les co-cos » (Collègues/copines). Du coup : Colette collait parfaitement ! » a expliqué Emilie à Info Chalon.

La 4L, quant à elle, connaît déjà le chemin de la course puisque ce n’est autre que celle qui est rentrée du Maroc il y a quelques semaines avec leurs jeunes collègues Arthur et Hugo !

Vous souhaitez venir rencontrer et/ou soutenir l’équipage du prochain 4L Trophy ? Émilie, Eva et même Colette, leur 4L, vous donnent rendez-vous à Chatenoy-en-Bresse le 18 mai prochain lors de la traditionnelle course « Courir à Chatenoy ».

Afin de récolter des fonds pour couvrir les frais liés à la préparation et à la course en elle-même, les jeunes femmes ont mis en place une cagnotte en ligne ici.

Aussi, elles commercialisent des petits portes-clés à l’effigie de leur logo et mettent en place régulièrement des jeux concours sur les événements où elles se déplacent.

Enfin, un peu plus tard dans l’année, Eva et Émilie effectueront également une collecte pour récupérer notamment des fournitures scolaires afin de contribuer au projet solidaire du raid 4L Trophy puisqu’en participant à cette aventure, elles s’engagent pour une bonne cause en soutenant les associations : « Les Enfants du Désert » et « La Croix Rouge Française », entre autres.

Eva et Émilie, recherchent également activement des sponsors pour les rejoindre dans cette aventure unique : « D’autant qu’avec ce projet, nous proposons un support publicitaire plus qu’original… notre 4L Colette ! ».

A bon entendeur, donc !

L’équipe « En 4L Colette » remercie déjà leurs deux premiers partenaires : Les transports Brevet ainsi que la brasserie chalonnaise « Au bureau ».

Amandine Cerrone.