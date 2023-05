La traditionnelle course « Courir à Chatenoy » aura lieu jeudi prochain au sein du parc du château de Chatenoy-en-Bresse.

Info Chalon vous en avait parlé ici, il ne reste que quelques jours avant la traditionnelle course annuelle chatenoyenne "Les foulées du parc".

Information importante : la course "couleur" est désormais ouverte aux enfants nés à partir de 2011 afin de permettre aux familles de pouvoir profiter de cette course fun et colorée ensemble !

Retrouvez tout le programme de cette journée ci-dessous ou directement sur la page Facebook des Foulées du Parc ici.

Les inscriptions sont possibles le jour même ou en amont sur le site web de l'association ici. (Tarifs réduits pour toutes les inscriptions en ligne).