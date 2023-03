Les Foulées du parc à Chatenoy-en-Bresse : toutes les infos et nouveautés de la 31ème édition avec Info Chalon

Info Chalon a rencontré l’équipe organisatrice, qui s’est réunie ce mardi soir à la salle Claude Menand afin de poursuivre les préparatifs de cette journée ludique et sportive.

Au programme : les courses habituelles bien sûr mais aussi une grande nouveauté !

La matinée sera consacrée aux enfants avec 4 courses différentes divisées par niveau (de 350 m à 1500).

Puis, l’après-midi, ce sont 5 courses qui sont proposées par l’association :

La course des jeunes (2,5 km), la course « AS »(10 km), le Relais du Parc (3x1 km) et la traditionnelle Familiale en duo (1 adulte et 1 enfant) de 1 km.

Enfin, pour cette édition 2023, « Le Courir en couleur » sera donc « LA » nouveauté de cette saison !

Le principe est simple : il consiste à jeter, sur les participants vêtus de t-shirt blancs et de quelques goodies (offerts à l’inscription), des poudres colorées à plusieurs points clés du parcours de 4 km !

De quoi passer un moment fun entre amis ou en famille !

« Pour cette édition 2023, nous avons souhaité un peu de renouveau ! Le but de cet événement c’est la convivialité, le vivre ensemble, dynamiser et faire vivre notre belle commune ! Le « Courir en couleur » coche toutes ces cases ! » a confié Arnaud Pagand, président de l’association à Info Chalon ce mardi soir.

Sur place, une buvette sera tenue par l’association des parents d’élèves de la commune « Les Amis de l’école » et tous les bénéfices de cette journée seront reversés à la coopérative scolaire de l'école de Châtenoy-en-Bresse.

Toute l’équipe des « Foulées du parc » remercie vivement leurs deux principaux sponsors « Sport 2000 » et « Ally Print » et vous attend nombreuses et nombreux le jeudi 18 mai prochain pour passer une journée sportive et conviviale dans ce cadre idyllique du parc du château de Chatenoy-en-Bresse.



Les inscriptions seront lancées très prochainement et pourront se faire directement via le site web de l’association ici jusqu’à la veille de la course.

Le matin même, il sera toujours possible de venir vous inscrire sur place.

Vous souhaitez aider l’association en tant que bénévole ou devenir sponsor de ce beau projet ? Contactez les membres du bureau directement par mail à lesfouleesduparc@gmail.com

Pour suivre l’actualité des Foulées du Parc, inscrivez vous sur la page Facebook ici.



Amandine Cerrone.