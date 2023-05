A Cortelin, une fidèle d'info-chalon demande des comptes à son opérateur Orange

"Un quartier de cortelin fait partie des abandonnés de la fibre orange. Tout est prêt pour l'installation rue du 5 septembre 1944. De chaque côté de la rue les gens ont la fibre, mais rien au milieu. Une Pétition d'une partie des habitants concernés a été remise à Mme la maire en 2021, un courrier en RAR adressé de notre part chez orange, puis une relance depuis notre compte, un mail au président du Grand Chalon et rien ne se passe.

En pleine campagne, la fibre est installée, aux portes du Grand Chalon mais un quartier oublié et qui semble intéresser personne. Bien compliqué de télétravailler dans ces conditions, compliqué de faire des démarches et d envoyer des documents. Au final, plus de gens ont la fibre, moins on a de réseau ici."