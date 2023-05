Journée citoyenne: Une première édition réussie à Saint-Loup-Géanges avec 120 participants.

Comme dans de nombreuses communes, samedi 13 mai a eu lieu la journée citoyenne à Saint-Loup-Géanges. Visiblement, l’initiative a su séduire les habitants puisqu’elle a rassemblé pas moins de 120 personnes pour cette première édition.

Petits et grands se sont réunis autour de 8 chantiers, à savoir le nettoyage des rues, le désherbage au cimetière, le fleurissement des massifs, la peinture des grilles de la mairie et des deux monuments aux Morts, l’entretien et la peinture aux alentours de la salle des Perrelles, la réfection de la « guinguette » sur l'esplanade J-M Desvignes, le nettoyage des abords de l'étang Grande Raie et la création d’une fresque murale au centre de Loisirs.

Un premier courrier à l’automne a été adressé aux habitants afin d’informer de cette journée, mais surtout de recueillir les idées pour l’amélioration de la vie de la commune. En tout, une bonne quinzaine de projets ont été soumis et une commission d’une dizaine de personnes s’est réunie en début d’année pour sélectionner les chantiers retenus pour la journée. Comme l’explique Marcelle Veaulin, adjointe à la mairie et organisatrice de la journée « Sur toutes les propositions, nous avons priorisé ce qui était le plus urgent pour la commune. Il fallait aussi que le projet soit réalisable, car pour certaines idées, comme la sécurisation de l’allée jusqu’au cimetière, nous aurions de manqué de matériel ou de compétence ».

Compétence d’ailleurs, car bénévole ne signifie pas amateur et chaque chantier a été chapeauté par un responsable dont c’était le domaine de compétence. Pour la réfection de la cabane, c’est un travailleur dans le BTP qui s’en est chargé ou en ce qui concerne la fresque, c’est Sophie, une art-thérapeute qui s’est proposée pour aider à la réalisation « Nous sommes partis sur le thème d’Hensel et Gretel. J’ai réalisé les planches de bases et les enfants ont ajouté ce qu’ils voulaient par la suite ».

Un second courrier a ensuite été distribué aux habitants pour leur permettre de s’inscrire dans l’atelier de leur choix et comme l’indique Marcelle « Il y a eu un petit rééquilibrage à faire, mais cela s’est fait sans problème, car beaucoup se sont inscrits avec la simple envie d’aider sans être sur un chantier en particulier. Ce genre de projet fédère beaucoup, les gens ont vraiment envie de participer et le besoin de se revoir est d’autant plus important après cette période de Covid ». Et effectivement, quand on demande aux bénévoles les raisons de leur motivation, on retrouve systématiquement l’envie d’aider, mais aussi de partager un bon moment ensemble ».

Un moment de partage qui s’est poursuivi avec le repas du soir offert par la mairie et qui sera renouvelé lors d’une soirée de restitution à la rentrée prochaine.