Air Liquide Chalon, une pépite nichée en bord de Saône

Chalon sur Saône et l'agglomération chalonnaise regorgent de pépites industrielles et le site d'Air Liquide figure sans doute dans le Top 5 du palmarès. Brice Le Bert, Directeur du site d'Air Liquide, a présenté l'ensemble de ses activités à la délégation représentée par Bruno Bonnell - Secrétaire Général pour l'Investissement France 2030, Yves Séguy - Préfet de Saône et Loire, Sébastien Martin - Président du Grand Chalon ainsi que Laetitia Martinez - Vice Présidente de la région Bourgogne-Franche Comté ainsi que Jean-Claude Lagrande, conseiller régional en charge notamment du contrat de plan ou encore Hervé Dumaine, en charge du renouveau industriel pour le Grand Chalon.

Un rapide tour d'horizon qui a permis de resituer la place centrale, totalement méconnue du site de Chalon sur Saône. Spécialisé dans la production de gaz dédiés à l'industrie notamment des semi-conducteurs et autres pièces électroniques, Air Liquide Chalon fait figure de pièce maîtresse dans l'électronique européen pour ne pas dire mondial. Une production indispensable à cette filière majeure de nos économies occidentales.

Et sur ce seul angle, Chalon se place comme l'une des trois places fortes à l'échelle mondiale. Ces gaz produits localement sont de très haute pureté et permettent de répondre aux enjeux de la production électronique.

Le site fait face à une très forte demande

Avis aux diplômés en chimie notamment, le site de Chalon sur Saône continue de recruter. Plus d'une dizaine de postes sont à pourvoir immédiatement, alors qu'en l'espace de 3 ans, ses effectifs ont été multipliés par deux, pour atteindre aujourd'hui 107 salariés.

Développement de molécules innovantes, production de gaz spéciaux, Chalon fait figure de l'un des plus gros sites de production sur le marché, avec un marché tourné vers l'export.

Le "Chips Act" au coeur des enjeux

En présence des élus et représentants de l'Etat, Brice Le Bert a rappelé les enjeux majeurs qui rythment le quotidien du site, "on doit monter en volume", et être en capacité de répondre aux enjeux du moment, à travers le "Chips Act". (lire l'article du monde informatique). La question essentielle étant celle d'être en capacité de répondre à la demande. L'accroissement de la production de semi-conducteurs entraînant de facto la production plus importante de gaz spéciaux nécessaires à leur réalisation.

Air Liquide poursuit ses investissement à Chalon après un investissement de 8 à 10 millions en 2020 et 2021, c'est une nouvelle enveloppe supérieure à 10 millions d'euros en 2022 qui a été réalisée.

Dans le cadre du plan d'investissement de France 2030, 4 millions d'euros ont été injectés dans la nouvelle colonne C3TER , "capable de changer de molécules produites en des temps records". Un enjeu industriel là encore majeur, lorsqu'il s'agit de répondre aux exigences industrielles et à la production de petits échantillons de manière rapide.

Les services de l'Etat et le Grand Chalon ont bien compris le rôle stratégique de ce site industriel qui devra à terme passer au stade de Seveso seuil haut, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, afin d'augmenter notamment ses capacités de stockage. La question de l'emprise foncière étant également sur la table afin d'accompagner au mieux son développement.

Laurent Guillaumé