Les triplettes championnes de Saône-et-Loire des catégories jeunes (pétanque) sont connues

Découvrez les autres qualifiés !

Ce weekend sur les terrains du club de St Marcel était organisé le championnat de Saône-et- Loire qui concernait 36 triplettes en catégorie jeunes : minimes, cadets et juniors.. Les vainqueurs, finalistes et autres du Championnat de Saône et Loire étaient qualifiés pour représenter notre département au Championnat Bourgogne Franche-Comté qui se déroulera à Orchamps-Vennes le 28 mai.

Catégorie minimes :

Champion de Saône-et-Loire, triplette : Titouan Deschamps, Lucas Badet et Chloé Monssus (A.P Bourbon-Lancy)

Finalistes et qualifiés : Enzo Marchand, Aaron Deprost et Axel Dard (Pét Louhanaise) 07123843

Troisième place qualificative : Enzo Giboulot, Nathan André et Arsène Merinis (A.P Autun)

Catégorie Cadets

Champion de Saône-et-Loire, triplette : Nina Muzeau, Enzo Chaussin et Tiago Therville (Espérance pétanque de Saint-Marcel)

Finalistes et qualifiés : Bastien Seas, Arthur Gauthier Mattéo Maire (Espérance pétanque de Saint-Marcel)

3ème place qualificative : Simon Lenoir, Louis Lombard et Lucas Malterre

4ème place qualificative : Justin Bonin, Mettéo Fauvre et Welson Bonnard

Catégorie Juniors



Champion de Saône-et-Loire, triplette : Yanis Mourot, Mathis Bourgeois et Tom Duclos (Equipe NH)

Finalistes et qualifiés : Pierre Morel, Luc Dessolain Brunel et Thomas Petit (Equipe NH)

Troisième place qualificative : Leny Miléi, Valentin Latorre et Matéo Vabre (A.P.Autun)

J.P.B