Une semaine particulièrement orageuse en Saône et Loire

Météo France prévoit une semaine agitée avec des averses orageuses qui se suivront. La principale journée de cette activité électrique est fixée à lundi. Et tout le département de Saône et Loire est concerné par les orages. Météo France a placé la Saône et Loire comme les départements limitrophes en vigilance jaune aux orages ce lundi.

Côté températures, le thermomètre reprend des couleurs avec des températures qui devront régulièrement dépasser les 22°c-23°c entre les gouttes.