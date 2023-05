A Dijon, la légumerie a ouvert ses portes

« Mieux produire pour mieux manger », voici l'objectif que s'est donné la Métropole de Dijon en construisant la légumerie. Inaugurée par François Rebsamen, président de Dijon Métropole et maire de Dijon, en présence du maire d'Ouges, Jean-Claude Girard, du directeur de la légumerie, Stéphane de Lazzer et de Marie-Gute Dufay, présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté, cette légumerie voit enfin le jour après 7 ans de réflexion : « Cela fait depuis 2016 que le projet de la légumerie a été conçu et nous sommes ravis de voir sa concrétisation », confie Philippe Lemanceau, adjoint au maire de Dijon.

« Du champ à l'assiette », Philippe Lemanceau

Le principe est simple : laver, éplucher, découper et mettre sous vide des fruits et légumes frais qui seront ensuite livrés pour être cuisinés.

L'objectif de ce symbole de transition alimentaire : fournir des repas sains et équilibrés aux établissements scolaires.

Pour l'instant, seule la cuisine centrale qui prépare les repas des écoliers dijonnais est concernée, mais d'autres cuisines de restaurations collectives, du CHU Dijon Bourgogne et de l'école de gendarmerie pourront en bénéficier prochainement.

Labellisée Agriculture biologique, la légumerie travaille en étroite collaboration avec des producteurs locaux, des regroupements d'agriculteurs, mais aussi des grossistes spécialisés.

La légumerie en quelques chiffres

Financée par la Métropole (2 millions d'euros), la région Bourgogne-Franche-Comté (400.000 euros) et l'Etat (307.000 euros), la légumerie produira 2.000 tonnes de repas par an soit 15 millions de repas en une année et traitera 60 tonnes de légumes pour 2023 : « La légumerie est la pierre angulaire de notre processus Prodij' », explique François Rebsamen.

L'infrastructure de 500 m2 a été dessinée par l'architecte Emmanuel Dantoine, du cabinet Seretec implantée à Rillieux-la-Pape. Prévue pour être modulable et extensible, la légumerie est également dotée de panneaux solaires thermiques à fin de produire l'eau chaude et de pompes à chaleur pour chauffer les bureaux.