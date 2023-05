CARNET BLEU - Bienvenue à Mohammed

Mohammed IMAM est né le 10 mai à la maternité du centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône. Il est le septième enfant de Ibtissam et Mostafa IMAM après Amine, 20 ans, Anis, 18 ans, Yassine, 16 ans, Marwan, 11 ans, et Lilia et Sofiane, les jumeaux de 7 ans. Le papa est peintre. La petite famille réside à Saint-Marcel.