Avis de décès d'Alexandre Treffort

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de Monsieur Alexandre Treffort, survenu le lundi 21 mai 2023 des suites d'un arrêt respiratoire, à l'âge de 40 ans.

Les obsèques auront lieu le samedi 3 juin 2023, à 11 heures au crématorium de Crissey.

Fleurs, plaques et couronnes acceptés.

Une cagnotte sera déposée à l'entrée pour permettre à celles et ceux qui le souhaitent de faire un don.

De la part de

Monsieur Bernard Treffort, son père,

Madame Felipa Treffort, sa mère,

Sébastien et Virginie, son frère et sa sœur,

Orlane, Mathis et Tatiana, ses enfants,

son compagnon, Abdel,

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.