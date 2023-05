En Côte d'Or, le château de Châteauneuf rouvre ses portes au public

Ce mardi 23 mai, Nathalie Leblanc, vice-présidente à la culture et au patrimoine à la Région, a présenté les travaux de restauration du château de Châteauneuf, aux côtés de Martin Bacot, architecte en chef des monuments historiques.

Après plusieurs mois de fermeture, la Région Bourgogne-Franche-Comté a rouvert, depuis le 2 mai dernier, les portes de la forteresse pour une nouvelle saison estivale.

La Région vous invite au château

Depuis le 1er janvier 2008, date effective du transfert, la Région Bourgogne-Franche-Comté, propriétaire du château, est responsable de la gestion, de la conservation et de la maintenance des bâtiments. Elle assure également la valorisation du site, sa promotion, son développement touristique et culturel.

Après plusieurs mois de fermeture pendant lesquels d’importants travaux de restauration ont été conduits et sont encore en cours, le château rouvre ses portes pour permettre aux visiteurs de découvrir l’un des derniers vestiges de l’architecture médiévale, conservé dans un état remarquable. Alors que près de 56 000 visiteurs ont été accueillis en 2022, l’équipe du château propose à nouveau une programmation riche et variée tout au long de la saison estivale.

Un château en pleine métamorphose

Démarrés en mai 2022, les travaux, estimés à 4,71 M€, se poursuivent, avec notamment la restauration de la tour de la porte et la poursuite de la construction d’un nouveau bâtiment pour l’accueil du public.

L’équipe souhaite aussi partager avec les visiteurs les « Métamorphoses du château » en proposant des visites et des animations spécifiques : découverte de l’archéologie ou du métier d’architecte, savoir-faire des artisans d’art.

C’est une véritable aventure au cœur de la restauration du patrimoine qui vous attend !

Les travaux au château : à mi-chemin !

Le projet le plus spectaculaire est la construction d’un nouvel accueil. L’objectif de ce programme de travaux est aussi de restaurer les parties en mauvais état, comme la tour de la porte et la chapelle. La restauration est aussi l’occasion d’ouvrir de nouveaux lieux au public : la restauration des piles de pont sud permettra l’installation d’un nouveau belvédère, celle du rez-de-chaussée de la tour du logis des hôtes sera l’occasion d’y installer la copie du tombeau de Philippe Pot...

Les travaux de restauration et de mise en valeur ont commencé le 31 mai 2022. Ils se poursuivront jusqu’au printemps 2024.

L’état actuel du chantier

- Sont achevées :

La consolidation du sol de la chapelle

Fermée depuis 2016 pour des inquiétudes sur la stabilité du sol, la chapelle a fait l’objet d’investigations et des carreaux de pavements médiévaux ont été découverts. Les cavités ont fait l’objet d’un comblement. La chapelle est désormais accessible au public.

La passerelle d’entrée

Le pont dormant du château a été remplacé par une passerelle en 1936. Ses piles donnaient des signes de faiblesse. Elle a été mise aux normes et peut désormais supporter 5 tonnes.

- Sont en cours :

Le nouvel accueil : livraison octobre 2023

La Région a choisi de construire un bâtiment aux normes HQE. Ce nouvel accueil de 140 m2, situé en dehors de l’enceinte du château, comprendra aussi une boutique de 50 m2.

La tour de la porte : livraison décembre 2023

La tour médiévale devait être consolidée ; il restait d’importants vestiges d’enduits anciens sur les murs. Le choix a été fait de restituer la couverture à l’identique de l’autre tour de l’accueil et, ce qui est très rare, de restituer les enduits tels qu’ils étaient au 15e siècle.

- Vont commencer :

Le belvédère sur piles de pont sud : livraison août 2023

Le pont sud a disparu depuis très longtemps, mais il en reste les piles. L’architecte a proposé de les restaurer et de poser dessus un belvédère, pour que le public ait accès à cette majestueuse construction et au point de vue sur les fossés et la vallée de l’Auxois.

La tour du logis des hôtes et l’installation du tombeau de Philippe Pot

Le château possède le seul moulage complet du tombeau de Philippe Pot, l’original étant présenté au Louvre. Il sera installé dans une scénographie nouvelle, dans le rez-de-chaussée du logis des hôtes, en restaurant l’intérieur de la tour.

Livraison septembre 2023.

La cour du château

La mise en accessibilité de la cour et de l’allée d’accès du château pour les personnes à mobilité réduite est essentielle pour leur faciliter la visite du site. Les travaux se dérouleront à partir de novembre 2023, sur l’ensemble de l’hiver.

Des découvertes exceptionnelles !

Les études préalables aux travaux sont l’occasion de découvrir des éléments nouveaux de l’histoire du site.

Une chaussure (datant d’avant 1800 !)

Ce vestige anodin cache une véritable porte temporelle. Découverte au cœur de la maçonnerie de la tour de l’accueil, elle est en partie découpée. On distingue plusieurs couches de cuir soigneusement cousues à la main. Une rapide recherche invite à y voir non pas un malencontreux accident, mais un dépôt intentionnel. Des chercheurs anglais ont répertorié 2 000 cas de ce type, du 14e au 19e siècle. Ils l’interprètent comme un dépôt destiné à préserver le bâtiment et ses occupants.

La tête sculptée (Moyen Âge)

Elle a été repérée dans le mur extérieur de la tour de l’accueil. Les études archéologiques indiquent que ce mur date du 15e siècle. Elle ornait certainement un bâtiment antérieur. Après un certain temps de bons et loyaux services, elle a été réemployée dans ce mur où elle dormait depuis 500 ans.

Animations au château : une saison 2023 particulière

S’il n’est pas possible, du fait des travaux, de proposer des spectacles comme les années précédentes, la Région a choisi de mettre en avant le château et ses métamorphoses grâce à des animations adaptées et à des créations spécifiques.

Les animations pour découvrir le château

• Jusqu’au 24 septembre 2023, visitez l’exposition temporaire « Quand les archives révèlent notre patrimoine ».

• Un classique renouvelé : « Chevaliers et chevaleresses du mercredi : l’histoire se vit en famille ».

• Une nouvelle animation pour les familles : « À l’attaque ! Fabrique ta catapulte ! »

• « Voyage au crépuscule » : visite nocturne contée en costumes d’époque.

Des animations spéciales : les « Métamorphoses d’un château »

Ce projet met en valeur les dernières découvertes archéologiques du château ainsi que les travaux en cours. Le projet « Métamorphoses », c’est une manière de souligner les transformations vécues par le site au long des 900 ans de son histoire. C’est aussi une manière d’inscrire les travaux récents dans cette longue tradition.

Pour aller plus loin, des visites et ateliers thématiques sont proposés tout au long de l’année. Les visiteurs peuvent découvrir le quotidien de métiers méconnus et s’exercer à leurs savoir-faire.

• Les visites « Quart d’heure Métamorphoses » : tous les travaux expliqués aux visiteurs : tour de l’accueil, nouvel accueil, belvédère, restauration du tombeau de Philippe Pot...

• La visite de l’archéologue (Journées nationales de l’archéologie en juin). Les visiteurs sont invités à partager les recherches et les nouvelles découvertes faites ici par les archéologues.

• La visite de l’architecte (Journées européennes du patrimoine en septembre). « Vivez la réunion de chantier », pour prendre connaissance des projets et de leur avancée. Découverte du travail des architectes, de leurs méthodes, avec les projets, les dessins, leurs commentaires sur l’avancement des travaux, et les partis pris de restauration.

• La visite du compagnon (Journées nationales du patrimoine de pays et des moulins en juin). Présentation des projets du côté technique : matériaux, techniques mises en œuvre, partis pris de restauration ou de construction.

Les Ateliers pratiques, lors des Journées nationales et tous les samedis de juillet et d’août

• Le savoir-faire de l’archéologue : « La dendrochronologie ». Entrez dans la forêt des charpentes du château et expérimentez une des méthode de datation : la dendrochronologie, ou datation par les bois de construction.

• Le savoir-faire de l’architecte : comment les architectes médiévaux préparaient-ils leurs plans ? Retrouvez les outils et les méthodes simples pour construire. La corde à nœuds, le fil à plomb, l’équerre, la pige n’auront plus de secret pour vous.

• Le savoir-faire du compagnon : utiliser des enduits naturels et locaux ? Exercez-vous à leur préparation selon les recettes du 15e siècle, grâce aux maçons de Châteauneuf.