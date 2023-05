AVIS DE DECES - Monsieur Alain BAURY

ÉPERVANS - SAINT-MARCEL



Danièle, son épouse ;

Odette Chatelet, sa belle-mère ;

Marie-Thérèse (†), Gabriel, Bernard, Jean, Odile (†), Michel,

ses frères et soeurs et leurs conjoints ;

Christiane, Lydie, Myriam, Michèle, Pierre,

ses belles-soeurs,

son beau-frère et leurs conjoints ;

ainsi que toute la famille et ses amis, ont la douleur de vous faire part du décès de

Alain BAURY



Ses obsèques religieuses auront lieu samedi 3 juin à 9h15 en la salle omniculte du crématorium de Crissey.

Ni fleurs, ni plaques.