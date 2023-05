A 158 km/h sur la D979 au niveau de Bourbon-Lancy ... et alcoolisé

Samedi, trois militaires de la COB Bourbon Lancy ont effectué un contrôle vitesse sur l'axe D979, lieu-dit "Le Petit Fleury", à Bourbon-Lancy.

À 14 heures 43 minutes, un véhicule de type Audi A5 a été contrôlé à la vitesse de 158km/h en lieu et place de la vitesse autorisée (80 km/h).

Soumis au dépistage de l'alcoolémie et des stupéfiants, le conducteur est positif à l'alcool (0.74mg/l d'air expiré ).

Son permis de conduire a fait automatiquement l'objet d'une rétention immédiate pour l'excès de vitesse et l'alcoolémie délictuelle.

Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mâcon demande la mise en fourrière du véhicule. Une éventuelle saisie peut être envisagée.

Immobilisé, le véhicule a été ensuite enlevé, un arrêté de mise en fourrière ayant été notifié à l’intéressé.